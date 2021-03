Vantaan Vuoden urheilija 2020 on jääpalloilija Tuomas Määttä

Kuvakaappaus Vantaa-kanavan lähetyksestä.

Vantaan liikuntagaala järjestettiin pandemiatilanteen vuoksi tällä kertaa etäyhteyksien välityksellä. Siitä huolimatta gaalassa koettiin hienoja ja tunteikkaita hetkiä, kun vuoden 2020 urheiluhetkiä, urheilijoita ja liikuntatoimijoita muistettiin ja palkittiin.

Vantaan Vuoden urheilija 2020 on jääpalloilija Tuomas Määttä. Vantaalaislähtöinen Määttä, 24, on noussut maailman huipulle ja häntä on arvostettu jopa lajinsa tämän hetken parhaana pelaajana. Hän on voittanut kolme Ruotsin mestaruutta ja hänet valittiin viime vuonna Ruotsin liigan parhaaksi pelaajaksi. Valtakunnallisen Urheilugaalan Vuoden urheilija -äänestyksessä Määttä sijoittui sijalle 13. Nykyisin Määttä pelaa Venäjän liigassa.

”Suuri kiitos menee vanhemmilleni, jotka ovat mahdollistaneet silloin nuorempana, että olen pystynyt harrastamaan ja käymään treeneissä. He ovat mahdollistaneet sen, että nykyään pystyn tekemään tätä hommaa ammattilaisena”, Määttä osoitti kiitoksensa perheelleen liikuntagaalan lähetyksessä.

Muut Vantaan liikuntagaalassa palkitut ovat:



• Urheilijan ura -palkinto: Airi Mikkelä (sulkapallo)

• Elämäntyöpalkinto: Marja Auroma (urheilu-ura hiihtäjänä, elämäntyö vantaalaisen liikunnan hyväksi)

• Vuoden seuratoimija: Anu Kuusela (Vantaan Voimisteluseura)

• Vuoden vammaisurheilu -palkinto: Aisti Sport ry. (mm. blind hockey)

• Vuoden valmentaja: Pauliina Miettinen (jalkapallo, Tikkurilan Palloseura)

• Vuoden joukkue: Tikkurilan Palloseura, naiset (jalkapallo, SM-hopeaa)

• Vuoden tulokas: Jenna Vakkilainen (yleisurheilu, Vantaan Salamat)

• Vuoden liikuttaja: Sporttia Kaikille ry. (matalan kynnyksen liikuntatoimintaa ja monikulttuurista liikuntaa)

• Vuoden urheiluteko: Suomen Cupin hiihtoladut Hakunilassa (Vantaan liikuntapalveluiden latumiehet loihtivat jälleen ladut kuntoon erittäin haastavissa oloissa)

Lisäksi Vantaan Sanomien lukijat äänestivät omaksi Vuoden urheilija -suosikikseen Tikkurilan Palloseuran keskikenttäpelaajan Oona Sirenin.

Lähetyksen Vantaan liikuntagaalasta voit katsoa Vantaa-kanavalta.