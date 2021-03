Vantaan tartunnanjäljitys tehostuu

Vantaa on lisännyt huomattavasti resursseja tartunnanjäljitykseen. Maanantaina 1.3. työtä teki 70 jäljittäjää, ensi maanantaina heitä on jo 125. Lisätyövoimaa saadaan myös keikkatyön tekijöistä.

Vantaalla on avoin ulkoinen haku jäljittäjistä. Hakemuksia on tullut yli 100 ja haastattelut ovat käynnissä. Sisäisin järjestelyin jäljitystyöhön siirtyy henkilöitä muun muassa kuntoutuksesta, jonka toimintaa tilapäisesti supistetaan. Myös muut toimialat osoittavat henkilöitä sosiaali- ja terveyspalvelujen avuksi ja Puolustusvoimat antaa virka-apua 10 henkilön verran.

Perjantaiaamuna 5.3. Vantaalla oli 231 koronaan sairastunutta, joihin ei vielä oltu yhteydessä. Lisäksi noin 800 altistunutta odottaa yhteydenottoa. Resurssilisäyksen myötä on onnistuttu jo puolittamaan kontaktoimattomien henkilöiden määrä. Tämänhetkisen arvion mukaan jonot saadaan purettua viikon 10 aikana.

- Tartunnanjäljitys on valtakunnallisestikin merkittävää työtä, joka vaatii jäljittäjältä huolellisuutta, asiantuntemusta ja innostuneisuutta. Tartunnanjäljittäjät luovat turvallisuuden tunnetta altistuneisiin henkilöihin ja tällä tavalla tukevat karanteenin onnistumista. Epidemianhallinnan keskiössä on kuitenkin ennen kaikkea meidän jokaisen oma käyttäytyminen. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on nyt todella tärkeää. Maskin käyttö, käsien peseminen ja koronavilkun lataaminen on kansalaisvelvollisuus, sanoo Vantaan terveyspalvelujen johtaja Eila Koivunen.

Pyydämme huomioimaan, että Vantaan tartunnanjäljityksen soitot tulevat tuntemattomasta numerosta.

Tartunnanjäljittäjät antavat koronaan altistuneille toimintaohjeet, jotka löytyvät myös vantaa.fi/karanteeniohjeet -sivuilta.

