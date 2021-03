Vantaan Wilmassa häiriö – tilannetta selvitetään

Vantaan Wilma on tällä hetkellä palvelunestohyökkäyksen vuoksi poissa käytöstä. Häiriön kestosta ei ole tietoa. Järjestelmän toiminnassa on ollut häiriöitä aamusta alkaen, ja palvelu on toiminut hetkittäin. Tilannetta selvitetään, ja palvelu yritetään saada normaalisti käyttöön mahdollisimman pian.

– Palvelunestohyökkäyksessä tietylle sivustolle kohdennetaan niin paljon liikennettä, että sivuston toiminta häiriintyy. Hyökkäyksessä ei ole kysymys ohjelmaan murtautumisesta, ja järjestelmän tiedot ovat turvassa, kertoo customer success director Janne Lumme Wilma-palvelun tuottavalta Vismalta.

Häiriö kohdistuu vain Wilma-järjestelmään, ja koulujen käyttämät oppimisympäristöt toimivat normaalisti. Etäopetuksessa käytössä ovat esimerkiksi Googlen palvelut, Office365-palvelut ja toisella asteella lisäksi Itslearning.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa!