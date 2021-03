Vetokannakselle etsitään kioskiyrittäjää

Vantaan kaupungin tilahallinta etsii vuokralaista Kaivokselan Vetokannaksen uimarannan lähivirkistysalueen kioskimyyntipaikalle. Vuokra-aika on neljä vuotta.

Kioskiyrittäjä saa sijoittaa myyntipaikalle siirrettävän kioskin sekä kahdeksan pöytää tuoleineen.

Vantaa toivoo yrittäjältä aikaisempaa kokemusta ja ammattitaitoa alalta. Myös laadukas toimintasuunnitelma vaaditaan.

Kioski on pääosin auki kesäaikaan, mutta yrittäjä voi toki pitää sitä auki silloin, kun rannalla on väkeä.

Vetokannas on Kaivokselassa Länsi-Vantaalla sijaitseva suosittu uima- ja lähivirkistyspaikka. Uimarannalla on kesäkaudella uinninvalvontaa. Rannan pukukopit ja yleisökäymälät ovat käytössä valvonta-aikana. Talvella siellä on avantouintimahdollisuus

Tarjouksia odotetaan 31.3.2021 klo 12 mennessä. Lisätiedot ja tarjouspyyntö kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.vantaa.fi/vuokrattavana.