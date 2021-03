Kytöpuiston koulussa tehdään Covid-19-seulonta

Kytöpuiston koulussa on todettu yhteensä 17 COVID-19- eli koronavirustartuntaa viimeisten kahden viikon aikana.

Suurin osa altistuneista on kartoitettu ja asetettu karanteeniin, kunnes heillä ei enää ole sairastumisriskiä. Lisäksi kaikki altistuneet ohjeistetaan menemään koronavirustestiin oireista riippumatta. Viimeisimpänä tietoon tulleiden tapausten kohdalla altistuneiden kartoitus on vielä kesken.

Tapauksia on todettu useilla eri luokka-asteilla, ja joillain yksittäisillä luokilla on todettu useita tapauksia. Kaikkien tapausten välillä ei ole selkeitä yhteyksiä. Osa tartunnoista on todettu henkilöillä, jotka ovat olleet karanteenissa aiemman altistuksen perusteella. Kaikki tartunnan saaneet eivät ole aiheuttaneet altistumisia koulun tiloissa.

Koulussa todettujen koronavirustapausten vuoksi Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö on päätynyt seulomaan kaikki koulun oppilaat ja henkilökunnan.

Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia koulun oppilaita ja henkilökuntaa suositellaan menemään koronavirustestiin oireista riippumatta. Aika testiin varataan itse. Jos henkilö on karanteenissa, hän käy testeissä saamansa karanteenitiedotteen ohjeiden mukaisesti.

Testiin pitää mennä lisäksi mahdollisimman pian, jos tulee jokin koronavirustautiin sopiva oire:

kuume, yskä, päänsärky, hengitysvaikeus, nuha, tukkoisuus, kurkkukipu, lihassärky, pahoinvointi, huimaus, haju- tai makuaistin häiriö, väsymys, voimattomuus, ripuli. Oireisena testiin pitää mennä, vaikka aiemmin seulonnassa otettu testitulos olisi negatiivinen.

Seulontaan osallistuminen on erittäin suositeltavaa, muttei pakollista. Testaus on maksutonta.

Jos on sairastanut laboratoriotestillä todetun koronavirustaudin (COVID-19) viimeisen kuuden kuukauden aikana (oireiden alusta kulunut enintään 6 kuukautta), ei tarvitse käydä koronavirustestissä oireettomana.

Karanteenin aikana otettu negatiivinen näyte ei muuta viranomaisen asettamaa karanteeniaikaa.

Vantaan tartuntatauti- ja hygieniayksikkö tekee koulun kanssa jatkuvaa yhteistyötä tapausten selvittämiseksi ja altistuneiden kartoittamiseksi. Ensisijaisesti koulu on yhteydessä niihin oppilaisiin/heidän huoltajiinsa ja henkilökunnan jäseniin, jotka ohjataan karanteeniin. Myös koulun muita oppilaita, huoltajia ja henkilökuntaa tiedotetaan tilanteen etenemisestä tarvittaessa.

Epidemian hidastamiseksi on tärkeää, että kaikki noudattavat yleisiä ohjeita hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, tarpeettomien lähikontaktien välttämisestä ja maskin käytöstä.

Tietoa koronaviruksesta Vantaan verkkosivuilla: Tietoa koronaviruksesta ja sen ehkäisystä

Tietoa koronaviruksesta THL:n verkkosivuilla: Tarttuminen ja suojautuminen – koronavirus