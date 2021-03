Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu liittyvät Euroopan hiljaiseen hetkeen

Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tamperaan ja Oulun kaupungit osallistuvat yhdessä muiden eurooppalaisten kaupunkien kanssa minuutin hiljaiseen hetkeen vuosi sitten alkaneen koronapandemian uhrien muistoksi. Yhteistä muistohetkeä vietetään keskiviikkona 24. maaliskuuta klo 13.00 Suomen aikaa.

Hiljaisen hetken aloite on tullut Eurocities - kaupunkiverkostolta, jonka jäseniä Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu ovat.

- Euroopan on hyvä pysähtyä yhdessä hetkeksi pohtimaan mennyttä vuotta, sanoo Dario Nardella, Eurocities verkoston presidentti ja Firenzen pormestari.

- Keskeytetään askareemme minuutiksi surraksemme menehtyneitä, kunnioittaaksemme pandemian seurauksista kärsiviä ja miettiäksemme omaa tilannettamme – hengähdetään hetki jokapäiväisten ponnistelujemme lomassa.

Suomessa Covid-19 -tautiin on menehtynyt tähän mennessä 822 henkilöä ja Euroopassa kuolonuhreja on yhteensä lähes 900 000. Pandemia on vaikuttanut lähes kaikkien elämään ja meillä on monta syytä antaa tunnustusta toisillemme ja itsellemme kuluneesta vuodesta. Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun kaupungit toivovat, että hiljainen hetki huomioidaan myös työpaikoilla mahdollisuuksien mukaan.

- Hieno ajatus Eurocities -verkostolta. On tärkeä nähdä, miten monin tavoin pandemia on meitä koetellut. Muistetaan kunnioituksella menehtyneitä ja rohkaistaan toisiamme, että jaksamme vielä huolehtia muista ja itsestämme, vaikka koronaväsymys jo tuntuu. Rokotustilanne etenee, paremmat ajat koittavat vielä, muistuttaa Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Koska tilaisuuksia ei voi nyt järjestää, kaikki osallistuvat hiljaiseen hetkeen omissa oloissaan tai seuraamalla Eurocitiesin lähettämää livestriimiä.

- Kutsun kaikki liittymään mukaan ja olemaan hiljaa hetken aikaa yhdessä, muistamaan ja löytämään uutta voimaa jaksaa, sanoo Dario Nardella.

Eurocities on 198 eurooppalaisen kaupungin verkosto 38 maasta, ja se edustaa 130 miljoonaa ihmistä.

Hiljainen hetki koronan uhreille

Keskiviikkona 24. maaliskuuta klo 13.00 Suomen aikaa

Videolivestriimi

Eurocities.eu

A minute of silence for Europe

vantaa.fi/koronavirus