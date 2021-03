Nyt kannattaa varata aika ikääntyneiden koronarokotukseen - rokotusaikoja hyvin saatavilla

Ikääntyneiden koronarokotukset ovat edenneet Vantaalla hyvin. Tavoitteena on saada ensimmäisen kierroksen rokotukset annettua ikääntyneiden ryhmälle huhtikuun puoleen väliin mennessä.

Aikoja rokotuksiin on tällä hetkellä hyvin saatavilla sekä nettiajanvarauksen, että puhelinpalvelun kautta. Puhelinpalvelu toimii takaisisoittona. Ajanvarauksen takaisinsoitto tulee asiakkaalle pääsääntöisesti saman päivän aikana.

Vantaalla on annettu koronarokotteita yhteensä yli 31 000. Tällä hetkellä ikääntyneistä on rokotettu 62 %. 70-79 -vuotiaiden ikäryhmästä noin puolet on rokotettu ja 80 vuotta täyttäneistä noin 90 %.

Ajanvaraus koronarokotukseen sähköisesti: www.koronarokotusaika.fi. Ajan voi myös varata takaisinsoittopalveluna puhelimitse numerosta 09 839 50090 (ma-pe klo 8-15). Lisätietoja koronarokotuksista: www.vantaa.fi/koronarokotukset