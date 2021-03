7.‒9.-luokkalaisten etäopetus jatkuu 5.4. saakka

Perusopetuksen 7.-9.-luokkalaisten etäopetusta jatketaan 5.4.2021 saakka. 1.‒6. luokkien oppilaat jatkavat opiskelua lähiopetuksessa. Ensi viikolla arvioidaan pääsiäisen jälkeisen ajan linjauksia.

Perusopetuslain 20 §:n mukaan etäopetuspäätös ei koske 7.‒9. luokkien erityisen tuen ja valmistavan opetuksen oppilaita. He osallistuvat lähiopetukseen.

Ystävällisin terveisin

Ilkka Kalo, perusopetuksen johtaja

Årskurserna 7-9 fortsätter med distansundervisning fram till 5.4

Grundskolans undervisning för årskurserna 7-9 fortsätter på distans fram till 5.4.2021. Årskurserna 1-6 fortsätter med närundervisning. Linjedragningarna för arrangemangen efter påsk bestäms nästa vecka.

I enlighet med 20 § i lagen om grundläggande utbildning gäller beslutet om distansundervisning inte elever som omfattas av särskilt stöd och elever inom förberedande undervisning i årskurserna 7‒9. Dessa elever deltar i närundervisning.

Grades 7-9 continue with remote education until April 5th

Grades 7-9 in basic education will continue with remote education until April 5th 2021. Grades 1-6 will continue with contact instruction. Decisions about arrangements after Easter will be made next week.

According to §20 of the Basic Education Act, the decision on distance learning will not apply to students in grades 7-9 who need special support and preparatory instruction. They will participate in contact instruction.

Muut kieliversiot julkaistaan alla olevissa osoitteissa heti kun ne valmistuvat.

De övriga språkversionerna publiceras på adresserna nedan genast då de är klara.

The other language versions will be published on the adresses below as soon as they are ready.