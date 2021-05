Tietojenkäsittelyn tradenomi Nikolas: Työnhaun kannalta suomen kielen osaaminen on tärkeää

Nikolas Kapali

Nepalista kotoisin oleva Nikolas opiskeli Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella englanninkielisessä koulutusohjelmassa IT-tradenomiksi.

Vantaalainen Nikolas Kapali, 32, on kotoisin Nepalista. Muuttaessaan parisuhteen perässä pysyvästi Suomeen Nikolas ei osannut vielä suomen kieltä. Suomesta hän tiesi sijainnin sekä hieman kulttuurista ja säästä.

– Aloin opiskella suomen kieltä muuton jälkeen. Aluksi suomen kieli ei tuntunut tärkeältä, koska vaimon perhe ja läheiset ihmiset puhuivat kanssani englantia. Ajan kanssa suomen kielen osaaminen muuttui itselleni tärkeäksi – halusin puhua läheisteni kanssa suomea.

Oppiakseen suomen kielen Nikolas opiskeli ja harjoitteli ahkerasti. Hän opiskeli Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksella englanninkielisessä koulutusohjelmassa IT-tradenomiksi. Opintoihin kuului suomen kielen opetusta 15 opintopisteen verran.

– Halusin kuitenkin oppia lisää, joten opiskelin suomea myös Helsingin Työväenopistossa. Siellä opiskeluympäristö oli hyvä, sillä kaikki olivat motivoituneita oppimaan suomea. Harjoittelin myös kotona vaimon kanssa puhumaan suomea ja yritän aina puhua ensisijaisesti suomea ihmisten kanssa, vaikka puhe kääntyy helposti englanniksi.

Nikolaksen vaimo on ammatiltaan opettaja ja hän suositteli katsomaan suomalaisia tv-ohjelmia. Kotiin tilattiin Selkosanomat-uutislehteä.

– Opiskelimme suomea neljän kuukauden ajan kaksi kertaa viikossa kotona. Lisäksi katsoin Pikku Kakkosta ja Salatut elämät –sarjaa sekä luin Selkosanomien artikkeleita.

Myös tulevan työpaikan kannalta suomen kielen osaaminen tuntui Nikolaksesta tärkeältä.

– Päätin, että jos osasin riittävästi suomen kieltä, olisi helpompi saada töitä, vaikken ollut vielä valmis asiantuntija omalla alallani. Kokemukseni mukaan ei kuitenkaan tarvitse osata täydellistä suomen kieltä, sillä tärkeämpää on näyttää, että on motivoitunut opiskelemaan suomen kieltä ja että pärjää suomen kielellä työympäristössä. Vaikka IT-alalla työkieli on pääsääntöisesti englanti, niin kollegat ja työympäristö voivat olla suomenkielisiä.

Pro­jek­tio­pin­nois­ta hyötyä työ­elä­mäs­sä

Nikolas valmistui Laureasta IT-tradenomiksi vuonna 2018. Opinnoista hänelle on jäänyt erityisesti mieleen ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu sekä tutkimukseen perustuva opiskelutapa. Opinnoista on ollut paljon hyötyä uralla ja työtehtävissä.

– Koen, että opiskelujen aikana tehdyt lukuisat projektityöt ovat luoneet minulle hyvän perustan. Olen oppinut itsenäiseen työskentelyyn ja ottamaan vastuuta omasta työstäni. Tykkäsin myös paljon ryhmätöistä, koska Laureassa oli paljon monikulttuurisia opiskelijoita, joilla kaikilla on erilainen tapa ajatella ja tehdä asioita. Uskon, että näiden kokemusten vuoksi minulla on laajempi näkemys monista työ- ja elämäntilanteista.

Nikolas haluaakin antaa muutaman vinkin nykyisille opiskelijoille sekä opintoihin että suomen kielen opiskeluun.

– Kurssit, projektit ja ryhmätyöt ovat erittäin tärkeitä ja ne kannattaa hyödyntää hyvin. Työnantajat haluavat työntekijöitä, joilla on työkokemusta, mutta sitä opiskelijoilla ei aina ole paljoakaan kertynyt. Suosittelen etsimään projektitöitä niin Laureasta kuin muidenkin kanavien kautta. Suomen kielen oppimiseen auttavat suomen kielen lisäkurssit sekä työpaikan saaminen opiskelujen jälkeen. Suomen kieltä kannattaa käyttää aina niin paljon kuin mahdollista. Myös kirjastoissa on suomen kielen kursseja ja kielikahviloita.

IT-tradenomin koulutukseen kuuluu kaksi harjoittelujaksoa. Ensimmäisen Nikolas suoritti Laurean Tikkurilan kampuksella toimineessa Teknologialainaamossa. Toisen harjoittelupaikan saaminen oli paljon haastavampaa. Töitä oli paljon tarjolla, mutta yritykset halusivat töihin kokeneemman henkilön.

– Hain harjoittelupaikkaa myös suoraan yrityksiin, jotka hakivat työntekijää. On erittäin tärkeää, että harjoittelupaikka on hyvä, sillä monet saavat harjoittelupaikasta myös työpaikan, kuten minä sain. Siksi suosittelen, että varaa tarpeeksi aikaa ja etsii rauhassa hyvän harjoittelupaikan. Aina se ei ole helppoa tai ei tule valituksi, mutta on tärkeää pysyä positiivisena ja oppia kokemuksista.

Työkielenä englanti – vaa­ti­muk­se­na suomen kielen taito

Harjoittelu- ja työpaikkaa hakiessaan Nikolas on huomannut, että monessa työpaikassa vaaditaan suomen kielen taitoa, vaikka työkieli olisikin englanti.

– Esimerkiksi hakiessani harjoittelupaikkaa eräästä IT-alan yrityksestä, oli työhaastattelu suomeksi. Ilmeisesti yritykseni puhua suomeksi oli tarpeeksi hyvä, sillä sain harjoittelupaikan. Toimitusjohtaja kielsi muita työntekijöitä puhumasta kanssani englantia, jotta oppisin suomea paremmin.

Usein työpaikkailmoituksetkin ovat vain suomeksi.

– Se tiputtaa monet hakijat pois heti kättelyssä, jos ilmoitus on vain suomeksi. Tällöin muun kieliset hakijat eivät pääse edes haastatteluun kertomaan taidoistaan. Jos yritys haluaa kaksikielisen tai monikielisen osaajan, pitäisi työpaikkailmoitukset olla sekä suomeksi että englanniksi.

Tällä hetkellä Nikolas on hoitovapaalla ja hoitaa vuoden ikäistä tytärtä kotona. Työpaikka odottaa helsinkiläisessä Exove Oy:ssä, jossa Nikolas on työskennellyt kaksi vuotta. Työnkuvaan kuuluu web-sovelluksien kehittäminen, esimerkiksi verkkosivuprojektit yrityksille.

– Työkielenä on englanti, mutta puhun suomea aina kun mahdollista. Lisäksi asiakkaat ovat usein suomenkielisiä. Monikansallisessa yrityksessä työkavereina on sekä suomen- että englanninkielisiä. Pärjään suomenkielellä, mutta se vaatii enemmän kuin englanniksi puhuminen. Joskus mietin, että voisin osata enemmänkin suomea.

Ihmiset ovat ys­tä­väl­li­siä, mutta hiljaisuus vaatii totuttelua

Nikolas on asunut Suomessa nyt kahdeksan vuotta. Kotoutuminen Suomeen on ollut helppoa.

– Minulla on perhe, vaimo ja tytär. Laureassa opiskellessa tapasin paljon mukavia ihmisiä ja monista heistä tuli kavereitani, joita on kiva tavata ja pitää hauskaa yhdessä. Olen tyytyväinen työhöni.

Nikolas viihtyy Suomessa, sillä hän kokee suomalaisen yhteiskunnan olevan ystävällinen ja rauhallinen.

– Enemmän minulla on ollut hyviä kokemuksia siitä, miten asiat on hoidettu. Se vaatii eniten totuttelua, että hiljaisuus on täällä normaalia. Ensimmäisellä joululounaallani Suomessa kaikki istuivat pöydän ääressä hiljaa ja söivät. Kysyin vaimoltani, että onko nyt joku ongelma, kun kukaan ei puhunut, mutta se on kuulemma tavallista.

Nikolaksella on muutama vinkki kotoutumiseen.

– Positiivinen asenne sekä kiinnostus suomalaiseen kulttuuriin ja ihmisiin. Ole ystävällinen, niin on helpompi saada ystäviä ja verkostoitua työelämässä.

Opiskelijatarina on kirjoitettu osana Vantaan kaupungin ja Laurea-ammattikorkeakoulun Uudet palvelupolut korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille -hanketta. Hanke saa rahoitusta TEM:ltä ja edistää kansallisen Talent Boost -ohjelman tavoitteita. Teksti on julkaistu myös Laurean sivuilla.

