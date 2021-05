Äänestä kuntavaaleissa – vaikkapa yhdellä Vantaan ulkoäänestyspisteistä

Yksi Vantaan viidestä ulkoäänestyspaikasta sijaitsee Tammiston K-Citymarketin sisäänkäynnin vieressä.

Kuntavaalit käynnistyvät huomenna täydellä teholla, kun ennakkoäänestys alkaa! Vantaalla voi ensi kertaa äänestää ennakkoon myös ulkoäänestyspisteissä.

Tänä vuonna kuntavaalien ennakkoäänestysaika on tavallista pidempi. Ennakkoon voi äänestää peräti kahden viikon verran 26.5.–8.6. Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 13.6.

Vantaalla on neljätoista ennakkoäänestyspaikkaa, jotka ovat pääasiassa auki arkisin kello 9–20 ja viikonloppuna kello 10–18. Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella voi äänestää heti ennakkoäänestyksen alkumetreillä: 26.–27.5. kello 11–20.

Kansalaistoiminnan keskus Leinikki on varattu ensisijaisesti riskiryhmiin kuuluville äänestäjille 26.–28.5. kello 9–15.

Valitse itsellesi sopiva äänestysaika ja -paikka

Pitkä ennakkoäänestysaika ja äänestyspaikkojen kattavat aukioloajat takaavat, että äänestäjät voivat hyvinkin vapaasti valita juuri itselleen sopivan äänestysajankohdan. Jos äänestäjä huomaa itsellään hengitysoireita, hänen kannattaa käydä koronatestissä ja odottaa testitulosta. Todennäköisesti hän ehtii pienestä odottelusta huolimatta jättää äänensä ennakkoon – ja kaikkien kannalta turvallisella tavalla.

Ennakkoäänestyksen laajentaminen auttaa myös ehkäisemään ruuhkia.

– Ensimmäiset ja viimeiset ennakkoäänestyspäivät ovat tavallisesti kaikkein vilkkaimpia, joten jos haluaa välttää jonottamista, äänestäminen kannattaa ajoittaa muille päiville. Ja ilta-ajat ovat perinteisesti olleet äänestyspisteillä hiljaisimpia, vinkkaavat Vantaan vaalitoimiston Nelli Jääskeläinen ja Niina Kolju.

Nelli Jääskeläinen ja Niina Kolju toimivat Vantaan keskusvaalilautakunnan sihteereinä. Lisäksi Nelli Jääskeläinen toimii Vantaan vaalitoimiston päällikkönä.

Turvallisuuteen on panostettu alusta saakka

Koronapandemian vuoksi vaalijärjestelyjen turvallisuutta on nyt harkittu erityisen huolellisesti. Jo ennen kuin vaaleja keväällä päätettiin siirtää, äänestyspaikkoja oli käyty läpi terveysturvallisen äänestämisen kannalta. Jo tuolloin oli kiinnitetty huomiota esimerkiksi äänestyspisteiden sijoitteluun kussakin äänestyspaikassa sekä siihen, että mahdollinen jonotus tapahtuisi ulkosalla, ei kiinteistöjen sisällä.

– Näissä vaaleissa on alusta asti joka saralla ollut mukana korona-aspekti. Äänestämistä on mietitty muun muassa tiloissa tapahtuvien kohtaamisten, jonojen ohjaamisen ja muiden erityisjärjestelyjen, kuten paikalle tuotavien käsidesien ja pleksien kannalta, Nelli Jääskeläinen toteaa.

Yleisten turvallisuusohjeiden, kuten turvavälien huomioimisen ja kasvomaskien käytön lisäksi äänestäjiä kannustetaan tuomaan äänestyspaikalle oma lyijy- tai kuulakärkikynä. Jos äänestäjällä on viivakoodillinen henkilötodistus, se nopeuttaa äänestyspaikalla asiointia.

Ulkoäänestyspaikalla ei halutessaan kohtaa kuin vaalivirkailijat

Kun vaaleja päätettiin keväällä siirtää, Vantaan äänestyspaikkajärjestelyitä hiottiin vielä lisää. Viisi kaupungin ennakkoäänestyspaikoista muuttui nopealla aikataululla ulkoäänestyspisteiksi. Samalla osa paikoista vaihtoi hieman sijaintiaan.

Vantaan ulkoäänestyspaikat sijaitsevat Kivistön kirjastolla, Myyrmäen kirjastolla, Tammiston K-Citymarketilla, Koivukylän K-Citymarketilla ja Vantaan kaupungintalolla. Ulkoäänestyspaikat jäljittelevät koronatestauspisteitä: ne koostuvat isosta katoksesta ja päällysteltasta. Katoksen sisällä on äänestyskoppi ja työmaakontti, jossa virkailijat palvelevat äänestäjiä luukulta.

Niina Kolju ja Nelli Jääskeläinen kuvailevat, että äänestäjä pääsee kätevästi kulkemaan vaalivirkailijan luota äänestyskoppiin, minkä jälkeen hän kiertää eri reittiä takaisin virkailijoiden luo palauttamaan äänestyslappunsa. Äänestystilanteessa ei siis synny kohtaamisia muiden ihmisten kanssa.

Koska ollaan teltassa melko avonaisessa tilassa, äänestyspaikan ilmanvaihto on hyvä. Ulkoäänestyspaikan ulkopuolelta voi nähdä tilaan: jos ei halua jonottaa, vuoroaan voi odottaa hetken kauempana. Äänestyspisteen ulkopuolella on aina vähintään yksi henkilö, joka ohjaa mahdollista jonotusta ja huolehtii muun muassa siitä, että tarjolla on koko ajan käsidesiä.

Tervetuloa äänestämään!

Äänestyspaikkojen sijoittelussa mietitään useaa asiaa. Kokonaisuuden on palveltava niin, että asumiskeskuksista ympäri Vantaan pääsee kätevästi äänestämään. Äänestyspaikkojen on hyvä olla ihmisten luontaisten liikkumisreittien varrella, ja niihin on hyvä päästä julkisilla liikenneyhteyksillä.

– Äänestämisestä halutaan tehdä vaivatonta ja helppoa. On myös hyvä, jos äänestyspaikka muistuttaa läsnäolollaan äänestämisestä, Nelli Jääskeläinen sanoo.

Tänäkin vuonna äänestyspisteet on sijoitettu samoilla periaatteilla. Ulkoäänestyspisteitä suunniteltaessa harkittiin myös drive-in-äänestämisen mahdollisuutta, mutta ajatuksesta luovuttiin.

– Esimerkiksi Tammiston K-Citymarketin ulkoäänestyspaikan lähelle voi kuitenkin helposti pysäköidä auton ja käydä äänestämässä, Nelli Jääskeläinen ja Niina Kolju kertovat.

Jos haluat äänestää ennakkoon, valitse vapaasti sinulle kätevin ennakkoäänestyspiste Vantaalla tai muualla reittiesi varrella. Varsinaisena vaalipäivänä 13.6. voit äänestää vain Digi- ja väestötietoviraston sinulle lähettämään ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa.

Muista äänestää ja vaikuttaa siihen, ketkä päättävät Vantaan asioista seuraavat neljä vuotta!

Lisätietoa kuntavaaleista saat Vantaan vaalisivuilta.

