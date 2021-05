Hopeaa Ylästön koulun 9.-luokkalaiselle Laurille valtakunnallisessa Taloustaitokilpailussa!

Taloustaitokilpailun toinen sijan Ylästön koulun Lauri Manner-Raappanalle 21 000 kilpailuun osallistuneen yläkoululaisen joukosta. Taustalla menestystä tuulettaa historian ja yhteiskuntaopin opettaja Yrjö Kaimio.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry ja OP Ryhmä järjestävät yhteistyössä yhdeksäsluokkalaisille suunnattua Taloustaitokilpailua. Vuoden 2021 kilpailussa hopeasija tuli Vantaalle.

Taloustaitokilpailun finaali pidettiin etätoteutuksena 27.5.2021. Sekä suullisen että kirjallisen osuuden sisältäneessä finaalissa toiseksi sijoittui Lauri Manner-Raappana Ylästön koulusta. Suoritus on upea 21 000 kilpailuun osallistuneen yläkoululaisen joukosta.

Voitto meni Joensuuhun, Pyhäselän koulun Juho Parkkulaiselle ja kolmanneksi tuli Ahti Ristola Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta.

HYOL järjestää yhteistyökumppaneineen useita koululaiskilpailuja, jotka on suunniteltu tukemaan opettajan työtä. Kilpailut ovat hauska ja palkitseva malli historian ja yhteiskuntaopin opetukseen ja ne tarjoavat opettajalle paljon valmista materiaalia. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on vuonna 1948 perustettu palvelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on historian ja yhteiskuntaopin opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen.