Vantaan keskustojen elinvoima edelleen hyvällä tasolla

Elävät kaupunkikeskustat – yhdistys on jälleen julkistanut vuotuiset elinvoimalaskennan tulokset. Laskentaa on tehty yli 40 suomalaisessa kaupunkikeskustassa. Vantaa osallistui laskentaan vuonna 2020 neljättä kertaa.

Poikkeuksena vuotena 2020 laskentojen perusteella keskustojen elinvoima laski koronatilanteen vaikutuksesta lähes kaikkialla Suomessa. Kauppojen vähentyessä ravintolat kuitenkin säilyttivät asemansa. Vapautuneisiin liiketiloihin on sijoittunut toimistoja ja muita palveluita.

Elinvoimalaskennassa seurataan tyhjien liiketilojen osuutta, joka jaetaan kaupungin asukasluvulla. Mitä vähemmän tyhjää liiketilaa on ja mitä enemmän lauantaisin palvelevia liikkeitä löytyy, sitä elinvoimaisempi keskusta on kyseessä.

Vantaalla laskennassa on mukana kahdeksan keskustaa: Tikkurila, Aviapolis, Hakunila, Kivistö, Koivukylä, Korso, Martinlaakso ja Myyrmäki. Lisäksi mukaan on otettu neljä kaupan keskittymää: Tammisto, Vantaanportti, Petikko-Varisto ja Porttipuisto.

Vuoden 2020 tulokset osoittavat, että Vantaan keskustojen elinvoima on koko maan tuloksiin verrattuna hyvä vallitsevasta koronatilanteesta huolimatta. Kaupungin elinvoimaluku on edellisen vuoden nousun jälkeen notkahtanut vain hieman alaspäin. Luku on nyt 3,5 sen ollessa edellisenä vuonna 3,7.

