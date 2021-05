Muista läheistäsi taidelahjalla Vantaalla

Ilahduta ystävää tai läheistä henkilökohtaisella ja maksuttomalla taide-esityksellä Vantaalla 12. – 13.6.

Vantaan kulttuuripalvelut ja vapaan kentän taiteilijat tarjoavat yllätyksellisiä Taidelahjoja lahjan saajan kotipihalla tai lähipuistossa. Taidelahja on esimerkiksi kevyen tai klassisen musiikin, tanssin tai mimiikan sooloesitys. Taidelahja on Helsingin Juhlaviikkojen lanseeraama The Gift of Art - konsepti, joka on jalkautunut jo Dubliniin ja Reykjavikiin saakka.

”Nyt vantaalaisilla on tilaisuus muistaa läheistä ihmistä taide-elämyksellä omalla kotipihalla. Lahjan sisältö säilyy yllätyksenä sekä lahjan tilaajalle että lahjan saajalle. Viikonlopun aikana taiteilijat tuovat useita kymmeniä lahjoja koteihin jokaisessa Vantaan kaupunginosassa", kertoo Vantaan kaupungin kulttuurituottaja Ulla Viskari-Perttu.

Lahjoja voi tilata 7.6. klo 12 alkaen osoitteesta vantaantaidelahjat.fi

Lahjoja on rajallinen määrä. Taidelahjat toteutetaan turvallisesti ja mahdolliset koronarajoitukset huomioiden.