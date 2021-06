Kultainen Helsinki-mitali kaupunginjohtaja Ritva Viljaselle

Helsingin kaupunki on myöntänyt Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljaselle kultaisen Helsinki-mitalin.

Palkintoperusteissa todetaan, että kaupunginjohtaja Ritva Viljanen on tehnyt merkittävän uran suomalaisessa politiikassa ja viranhaltijana. Hänen urallaan on korostunut pyrkimys kaupunkipolitiikan kehittämiseen ja kaupunkien merkityksen korostamiseen valtakunnallisessa ja paikallisessa päätöksenteossa. Sote-uudistukseen liittyvässä vaikuttamis- ja edunvalvontatyössä Viljanen on toiminut johdonmukaisesti suurten kaupunkien yhteisen intressin eteen. Korona-aikana Viljasen panos pääkaupunkiseudun linjausten laadinnassa on ollut keskeinen. Viljanen toimi Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana vuosina 2012–2017 ja edisti tuolloin ansiokkaasti urheilun ja kulttuurin suurhankkeita.

Helsingin myöntämien tunnustusten ja mitalien jako on osa 12.6. vietettävän Helsinki-päivän perinteistä ohjelmaa. Kultaiset Helsinki-mitalit myönnetään kymmenelle ansioituneelle kansalaiselle yhteiskunnan eri alueilta. Lisäksi palkitaan urheilun, kulttuurin, taiteen ja tieteen saralla ansioituneita helsinkiläisiä.

Helsinki-päivän juhlavastaanottoa voi seurata Helsinki-kanavalla 12.6. klo 17.30 alkaen.