Tikkurilan jokirannan sauna-ravintolalle etsitään toteuttajaa kilpailulla

Vantaan kaupunki järjestää avoimen liikepaikanluovutuskilpailun, jossa etsitään toteuttajaa sauna-ravintolalle Tikkurilan jokirantaan, arvokkaaseen kulttuurimaisemaan Keravanjoen varteen. Kilpailu toteutetaan kaikille toimijoille avoimena kilpailuna 9.6.-21.10.2021.



Kilpailun tarkoituksena on löytää Tikkurilan jokirannan sauna-ravintola -hankkeelle toimija, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta, investoinneista ja palveluntuottamisesta. Hankkeen tavoitteena on muun muassa elävöittää kaupunkilaisten yhteistä ympäristöä, lisätä Tikkurilan jokirannan virkistyskäyttöä ja tuoda jokirannan läheisyyteen uutta ympärivuotista liiketoimintaa. Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma.



Kilpailu on suunnattu saunaravintolatoimijoiden, rakennuttajien, rakennusliikkeiden ja muiden organisaatioiden muodostamille suunnittelu- ja toteutusryhmille. Kilpailualue sijaitsee Heurekansillan länsipuolella. Sauna-ravintolatoiminnoille varattu alue vuokrataan voittaneelle taholle pitkäaikaisella vuokrasopimuksella.



Kilpailuohjelma liitemateriaaleineen Vantaan kaupungin verkkosivuilla: www.vantaa.fi/tikkurilanjokiranta/saunaravintola