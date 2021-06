Risto Vilhusen kokoelmanäyttely avautuu 17.6. Taidemuseo Artsissa

Risto Vilhunen, Omakuva, 1973, maalaus akryylilevylle ja puulle, Vantaan taidemuseon kokoelma. Kuva: Anna Autio.

Ulos raameista – Risto Vilhunen esittelee vantaalaisen kuvataiteilijan Risto Vilhusen mittavaa elämäntyötä taiteilijana.

17.6. - 22.8.2021 esillä oleva näyttely on koottu Vantaan taidemuseon kokoelmasta.

Risto Vilhusen (s. 1945) ura sai alkunsa 1960-luvulla, jolloin hän tuli tunnetuksi värikkäistä, kehyksen muotoa rikkovista poptaiteen teoksista. 1970-luvun alussa Vilhunen teki käännöksen poptaiteesta kohti realistista maisemamaalausta. Myöhemmin hän perusti veistospuiston omalle tontilleen Vantaan Sotunkiin sekä otti käyttöönsä taiteilijanimen Leonardo da Vilhu.

Ulos raameista -näyttely on läpileikkaus Risto Vilhusen monipuoliseen ja mittavaan tuotantoon. Esillä on teoksia Vilhusen uran eri vaiheilta, aina 1960-luvun Taideakatemian aikaisista teoksista 2000-luvun tuotantoon asti. Retrospektiivinen näyttely on koottu Vantaan taidemuseon Risto Vilhunen -kokoelmasta, jonka taiteilija lahjoitti Vantaan kaupungille vuonna 2009. Kokoelmaan kuuluu yhteensä yli 6 000 teosta, muun muassa maalauksia, grafiikkaa, kollaaseja sekä piirustuksia ja luonnoksia. Kokoelmateokset ovat ensimmäistä kertaa esillä tässä laajuudessa. Näyttelyssä on esillä myös harvemmin nähtyjä Vilhusen teoksia. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan kattava kokoelmajulkaisu.

Artsin näyttely esittelee Vilhusen monipuolisena ja tuotteliaana taiteilijana, jonka tuotantoa leimaa vahvasti rajattomuus sekä toiston ajatus. Vilhunen ei ole halunnut minkään tyylisuunnan tai tekniikan rajoittavan itseään, vaan on mittavan uransa aikana vaihdellut eri tyylien ja tekniikoiden välillä, myös usein palaten samoihin teemoihin yhä uudestaan. Taiteilija inspiroituu niin ympäristöstään kuin taidehistoriasta.

Ulos raameista – Risto Vilhunen 17.6.–22.8.2021

Vantaan taidemuseo Artsi, Myyrmäkitalo, Paalutori 3, 01600 Vantaa

Aukioloajat: ti, ke, pe klo 11–18, to klo 13–20, la–su klo 11–16. Ma suljettu.

Vapaa pääsy.

Poikkeukset aukioloajoissa: suljettu juhlapyhinä. Tarkista poikkeukset aukioloajoissa Artsin verkkosivuilta tai Artsin Facebook-sivuilta.

Seuraamme vallitsevia koronarajoituksia, jotka voivat vaikuttaa aukioloaikoihin ja yleisötyöhön.