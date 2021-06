Koronatilanne on rauhoittunut – Vantaa palaa pandemian kiihtymisvaiheeseen

Pääkaupunkiseutu siirtyi koronapandemian leviämisvaiheeseen viime marraskuun puolivälissä. Nyt alueen koronatilanteen kokonaiskuva on rauhoittunut. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on tänään linjannut, että alue voi palata alemmalle epidemian luokittelutasolle eli kiihtymisvaiheeseen.

Vantaan koronatilanne on tällä hetkellä hallittu. Koronapandemian ilmaantuvuusluku kaupungissa on nyt 56. Tartunnanjäljitys toimii hyvin, ja tilanne Vantaan sairaaloissa on rauhallinen. Keskiviikkona 9.6. Vantaalla oli sairaalahoidossa kaksi koronapotilasta.

Rokotukset ovat edenneet ikäluokasta toiseen rivakasti, ja tällä hetkellä jo yli puolet vantaalaisista on rokotettu. Tänään 10.6. Vantaa on laajentanut koronarokotukset myös 20–24-vuotiaisiin.

– Katsomme, että voimme tässä tilanteessa siirtyä Vantaalla leviämisvaiheesta takaisin kiihtymisvaiheeseen, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen toteaa.

Voimassa olevia suosituksia on yhä noudatettava

Ritva Viljanen kehottaa kaikkia muistamaan, että parantuneesta pandemiatilanteesta huolimatta varovaisuus ja harkinta ovat tarpeen myös jatkossa. Koronapandemia ei vielä ole ohi.

– Vaikka Vantaan ja pääkaupunkiseudun koronatilanne onkin tällä hetkellä varsin hyvä, ja rajoituksia päästään jo purkamaan, ohjeita ja suosituksia on edelleen tärkeää noudattaa. Esimerkiksi maskisuositus ja etätyösuositus ovat yhä voimassa, Viljanen sanoo.

Kiihtymisvaiheeseen siirtymisen myötä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä poistaa joitakin alueelle määritellyistä rajoituksista. Esimerkiksi lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvä kilpailutoimintaa sisätiloissa sekä aikuisten harrastustoimintaa sisätiloissa avataan 15.6. alkaen. Lisäksi julkisia tiloja avataan laajemmin, ja esimerkiksi kirjastojen lehtisalit otetaan jälleen käyttöön.

Tarkemmat tiedot pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10.6. päättämistä uusista linjauksista ja pääkaupunkiseudun siirtymisestä koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.