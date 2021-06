Timanttikiteenpuisto Kivistössä valmistui

Kivistöön on valmistunut uusi leikki- ja oleskelupuisto Timanttikiteenpuisto. Puisto sijaitsee Aurinkokiven koulun vieressä Lipunkantajanraitin ja Ruusukvartsinkadun välisellä alueella.

Puistossa on leikkivälineitä, kuten trampoliineja, keinuja ja kaksi timanttikiteen muotoista veistosta, joiden päällä voi kiipeillä.

Puistossa on puita ja monivuotisia kukkaistutuksia, ja noin puolet puiston pinta-alasta on nurmea. Muu puistoala on pääosin kiveystä, jossa on kidemäinen kuviointi ja paikoin taidekiveyksiä.

Kiveyksen läpi kulkee puromainen, sade- ja sulamisvedet keräävä hulevesiuoma. Lisäksi kiveyksessä on matalia hulevesiuria, jotka muodostavat kuvioita kiveyksen pintaan sateella ja sen jälkeen.

Puiston alueella on useita oleskelupaikkoja, kuten penkkejä ja istuskeluportaat hulevesiuoman vierellä.