Vantaan iäkkäiden päivätoiminnan Raikukujan yksikön käyntilaskujen ongelmat korjattu – asiakkaat saavat laskut kesäkuun aikana

Vantaan iäkkäiden Raikukujan päivätoimintakeskuksen päivätoiminnan käyntilaskuissa havaittiin ongelmia huhtikuussa. Osalle asiakkaista ei ollut lähtenyt päivätoiminnan käyntilaskuja elokuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana. Ongelma on korjattu, ja asiakkaat saavat puuttuvat laskut aiemmin kerrotun toukokuun sijaan kesäkuun aikana.

Laskutushäiriön syynä oli inhimillinen virhe, joka on korjattu. Laskutuksen häiriöt koskevat 46 asiakasta, joihin on oltu yhteydessä. Laskujen summat vaihtelevat asiakkaan käyntimääristä riippuen 11,40 eurosta 119,50 euroon kuukaudessa asiakasta kohti. Yhteensä erillisiä laskuja on 143 kappaletta.

Aiemmasta tiedosta poiketen asiakkaat saavat puuttuvat laskut kesäkuun aikana, eivät toukokuussa, kuten aiemmin kerrottiin. Syynä laskujen viivästymiseen ovat Apotti-järjestelmässä havaitut laskutuksen estävät virheet, jotka on nyt korjattu.

−Pahoittelemme edelleen päivätoiminnan asiakkaille ja heidän edunvalvojilleen aiheutunutta haittaa, sanovat Vantaan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen ja Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki.

Lisätietoja:

Minna Lahnalampi-Lahtinen

Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaan kaupunki

p. 09 8392 0028

minna.lahnalampi-lahtinen@vantaa.fi

Hannu Välimäki

Toimitusjohtaja, Oy Apotti Ab

p. 040 196 6311

hannu.valimaki@apotti.fi