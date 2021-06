Tidsbokningen till coronavaccination är nu öppen för 18–19-åringar

Vandabor i åldern 18–19 år (födda 2002–2003) har nu möjlighet att boka tid till coronavaccination.

Boka tid i första hand via webben www.koronarokotusaika.fi/sv. Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan bokningen göras per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16).

Vi rekommenderar att du bokar tid till den första vaccinationen och den andra vaccinationen, dvs. boostervaccinationen, samtidigt. Det finns gott om vaccinationstider för närvarande.

För tillfället vaccinerar vi:

Personer som i år fyller 18 år eller som är äldre (födda 2003 eller tidigare) och närståendevårdare som bor i samma hushåll med en person över 70 år.

Personer i åldern 16–64 år (födda 1957–2005) som på grund av sitt hälsotillstånd hör till riskgrupp 1 och 2. Obs: Vid vaccinationstillfället ska den som vaccineras ha fyllt 16 år.

Se närmare information om coronavaccinationerna i Vanda och hur de framskridit: www.vanda.fi/coronavaccineringarna