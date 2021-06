Itsenäinen työ Vantaalla tarjosi Petralle mahdollisuuksia ammatilliseen kasvuun

Petra Hautalan kesään kuuluu monipuolinen harjoittelu kehittämispalveluissa kaupungin HR:ssä. Hän työskentelee pari kuukautta intensiivisesti palvelu- ja prosessikuvausten parissa.

”Olen henkilöstöhallinnon harjoittelijana Vantaan HR:n kehittämispalveluissa. Kesätyöjaksoni kestää kaksi kuukautta. Työtehtäväni pitävät sisällään pääasiassa HR-kenttään sijoittuvien palvelu- ja prosessikuvauksien työstämistä yhteistyössä useiden asiantuntijoiden kanssa. Työhön liittyy keskeisesti muun muassa palvelukuvausmallin luomista, sisältöjen keräämistä, visuaalisen ilmeen työstöä, asiakasnäkemyksen sisällyttämistä osaksi kuvauksia sekä runsaasti yhteiskehittelyä. Lisäksi työskentelen toisinaan myös muiden pienempien oheistehtävien parissa ja päivien sisältö onkin usein virkistävän vaihteleva!

Vantaa työpaikkani oli minulle jo ennen tätä pestiä tuttu, sillä työskentelin HR:ssä kehittämispalveluissa ensimmäisen kerran pari vuotta sitten. Niinpä tiesin työnteon Vantaalla olevan rohkean kokeilevaa ja positiivisella tavalla haastavaa ja samalla myös hyvin palkitsevaa. Täällä asiat viedään menestyksekkäästi loppuun asti.

Aiempiin tehtäviini nähden tämä nykyinen tehtävänkuvaukseni piti sisällään aivan uusia haasteita ja tämä oppimismahdollisuus houkutteli suuresti hakemaan taas töihin Vantaalle. Mainittakoon myös, että huikeat työkaverit ja kannustava ilmapiiri ovat myös ehdoton plussa Vantaalla työskentelyssä. On aivan ihanaa, että Vantaalla tehdään paljon yhdessä ja tiimeissä: ideoita kehitellään ja kokeillaan yhdessä ja siitä syntyy monesti helmiä. Olenkin oppinut paljon tiimityötaitoja ja yhteiskehittelyn taitoja täällä työskennellessäni.

Lisäksi opintoni tukevat henkilöstöteemojen parissa työskentelyä, mutta vasta konkreettinen työskentely täällä ja yhdessä tekeminen ovat vahvistaneet haluani tehdä ihmisläheistä työtä myös tulevaisuudessa. Vantaalla on erinomainen kyky tarjota valmiudet tulevaisuuden osaajaksi kasvamiselle. Tämä täällä työskentely on ollut ensikosketukseni henkilöstöalaan, ja kokemus on vahvistanut käsitystä siitä, että juuri tämä on minun alani. Lisäksi minulle on käynyt selväksi, että haluan työskennellä paikassa, jossa on vahva yhdessä tekemisen kulttuuri.

Tänä kesänä tässä monipuolisessa työssäni olen erityisesti oppinut ajanhallintaa ja itsensä johtamisen taitoja näin etätyön aikana, palveluiden kuvaamisen tekniikoita ja Canva-työkalun visuaalisten ominaisuuksien käyttöä. Palvelukuvausten teko on opettanut runsaasti uutta erityisesti esimiehille ja johtajille suunnatusta HR:n yhtenäisestä muutostuesta, mutta myös osaamisen kehittämisen ja työhyvinvoinnin teemoista. Verkostoituminen on olennainen osa nykyistä työelämää ja mielestäni erittäin hauskaa puuhaa: olenkin päässyt tutustumaan reippaalla kädellä tiimini ulkopuolisiin toimijoihin erilaisten työryhmien ja palaverien myötä, mikä on ollut mahtavaa.

Kannustan ehdottomasti muita samassa tilanteessa olevia hakeutumaan Vantaalle töihin! Kun aloitin täällä, minut otettiin heti osaksi tiimiä ja mukaan oikeisiin töihin. Vaikka heti joutui tavallaan hyppäämään syvään päätyyn, niin koskaan ei jätetty yksin tai ilman tukea. Sain todella hyvän ja kattavan perehdytyksen töihini. Mielestäni ihanaa oli, että työtehtävieni lisäksi minut tutustutettiin myös työyhteisöön heti alussa. Tuli olo, että työpanokseni ja läsnäoloni on oikeasti tärkeää.

Vantaalla kannattaa varautua siihen, että täällä pääsee oikeasti tekemään ja oppimaan!”

***



Tarinoita Vantaalta – kiinnostavia urapolkuja, rohkeita oman tiensä kulkijoita sekä monenlaisia kutkuttavia kertomuksia Suomen neljänneksi suurimmasta kaupungista.