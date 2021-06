Vantaa on jakanut yli miljoona kasvomaskia vähävaraisimmille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville

Vantaan kaupunki aloitti jakamaan kasvomaskeja elokuussa 2020 hallituksen periaatepäätöksen mukaisesti vähävaraisimmille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville. Tähän mennessä kasvomaskeja on jaettu jo yli miljoona.

Maskeja on jaettu kaupungin omilla jakelupisteillä kuten terveysasemilla sekä yhteistyökumppaneiden kautta. Maskeista suurin osa on jaettu Yhteisen Pöydän kautta ja jatkuvan jakelun pisteenä maskeja on mennyt eniten Myyrmäen terveysasemalta. Maskeja jaettiin aluksi kankaisina ja nykyään kertakäyttöisinä.

Maskien jakelijoiden arvioiden mukaan maskit ovat menneet pääasiassa haavoittuvimmassa asemassa oleville eli jakelu on taustoja kyselemättä saavuttanut kohderyhmät, joille ilmaiset maskit on tarkoitettu. Maskien jakelu jatkuu edelleen kaupungin omilla ja yhteistyökumppaneiden jakelupisteillä, jotka löytyvät kootusti tiedotteesta. Tällä hetkellä jaettavat maskit ovat kertakäyttöisiä ja niitä jaetaan 20 kappaleen pakkauksissa.

Vantaan kaupunki haluaa kiittää kaikkia maskien kuljetukseen ja jakeluun osallistuneita yhteistyökumppaneitaan!