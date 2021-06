Kuusijärvelle ja muualle Vantaalla lisätty uusia kaupunkipyöräasemia

Vantaan alueelle on lisätty loppukevään ja alkukesän aikana uusia kaupunkipyöräasemia. Uusista asemista 15 on Tikkurilassa ja lähialueilla. Lisäksi Leinelään on lisätty kaksi asemaa, Martinlaakson Jokiuomanpuistoon yksi, Kuusijärvelle yksi ja Päiväkumpuun Peijaksentielle yksi.

Tikkurilan ja lähialueiden eli Viertolan, Simonkylän, Hiekkaharjun ja Jokiniemen alueelle tulleiden asemien paikat valittiin keväällä järjestetyn asukaskyselyn perusteella. Uudet 15 asemaa tiivistävät kaupunkipyöräasemien verkostoa merkittävästi, sillä ennen samalla alueella oli 25 asemaa.

Asemia on lisätty runsaasti yhdelle alueelle, jotta alueen kaupunkipyöräverkostoa saadaan tiivistettyä merkittävästi. Tiivistämistä on toivottu käyttäjäpalautteissa. Jos verkoston tiivistäminen lisää kaupunkipyörien käyttöä toivotusti, asemia lisätään myös muualle Vantaalla.

Muut lisäasemat valittiin havaittujen tarpeiden ja toiveiden perusteella. Esimerkiksi Kuusijärven ulkoilualueelle on toivottu kaupunkipyöräasemaa. Varsinaisen Kuusijärven aseman lisäksi myös Päiväkummun asema Peijaksentiellä helpottaa kulkua Kuusijärvelle. Asema sijaitsee lähellä bussipysäkkiä noin puolen kilometrin päässä Kuusijärvestä. Pysäkiltä on näin ollen helppo jatkaa matkaa Kuusijärvelle.

Uudet asemat ovat aiempia kaupunkipyöräasemia kevyempirakenteisia, ja niitä voidaan tarvittaessa siirtää ja poistaa talvikaudeksi nykyisiä asemia helpommin.

Tälle kaupunkipyöräkaudelle on tehty muitakin uudistuksia. Pyörän käyttöönottoa on helpotettu ja pyörän käyttöaikaa on pidennetty 30 minuutista tuntiin. Lue lisää uudistuksesta keväällä julkaistusta uutisesta.

Tietoa Vantaan kaupunkiyöristä HSL:n sivuilla.