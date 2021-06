Vantaan koronatilanne on rauhallinen – varovaisuus ja harkinta kesälläkin tarpeen

Kesäkuussa pääkaupunkiseudun todettiin palaavan pandemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen. Parantuneessa tilanteessa rajoituksia on päästy purkamaan ja palveluita avaamaan. Terveysturvallisuusohjeita on silti tärkeä noudattaa edelleen.

Kesäkuun toisen ja kolmannen viikon seurantajaksolla Vantaalla todettiin 61 uutta tautitapausta. Päivittäiset tapausmäärät ovat vaihdelleet, mutta 14 vuorokauden ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna on laskenut tasaisesti. Koronarokotukset ovat edenneet Vantaalla rivakasti ikäluokasta toiseen, ja tällä hetkellä vajaa 60 prosenttia vantaalaisista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Nyt on käynnissä 16–17-vuotiaiden vantaalaisten rokotukset. Katso tarkempia tietoja vantaa.fi/koronarokotukset.

Parantunut tilanne on mahdollistanut sen, että monia palveluita on päästy avaamaan pääkaupunkiseudulla. Katso tarkemmat tiedot pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän 10.6. päätöksistä. Pääsääntöisesti palvelujen rajoitukset koskevat vielä aikuisten ohjattua liikuntaharrastustoimintaa sisätiloissa, kuntosalien ja ryhmäliikuntatilojen aikuisten omatoimikäyttöä sekä aikuisten kilpailu-, ottelu- ja turnaustoimintaa sisätiloissa.

Vaikka Vantaan ja pääkaupunkiseudun koronatilanne on tällä hetkellä hyvä, ohjeita ja suosituksia on edelleen tärkeää noudattaa. Myös kesällä on siis hyvä muistaa terveysturvallisuusohjeet, kuten maskin käyttö, riittävän etäisyyden pitäminen sekä hyvä käsihygienia. Kun turvallisuusnäkökulmat on huomioitu, voi lähteä hyvillä mielin tutustumaan Vantaan kesätapahtumiin.

Tilannetta seurataan tiiviisti läpi kesän, ja Vantaan häiriötilannejohtoryhmä kokoontuu tarvittaessa tekemään päätöksiä nopeastikin.

Kaupungin koronainfo koottuna yhteen paikkaan

Ajantasaista tietoa koronaviruksesta ja epidemian aiheuttamista muutoksista kaupungin palveluissa löydät kootusti osoitteesta vantaa.fi/korona.

Infosivulle on koottu tietoa muun muassa Vantaan koronavirustilanteesta ja tarjolla olevasta tuesta sekä ohjeita kuinka toimia tilanteissa, jos epäilet tartuntaa tai olet sairastunut.

Suomenkielisen sisällön lisäksi sivulle on koottu koronatietoa kahdeksalla muulla kielellä.