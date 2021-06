Sulkapallon MM-kisat syksyllä Vantaalle

2021 TotalEnergies BWF Sudirman Cup starttaa Vantaan Energia Areenalla 26.9.

Suomalaisessa urheilussa koetaan ainutlaatuinen hetki tänä syksynä, kun sulkapallon sekajoukkueiden MM-kilpailut pelataan Vantaalla. Tämä myös Sudirman Cup -nimellä tunnetta kisa tuo Suomeen 16 huippujoukkuetta kisaamaan kahdeksan päivän sulkapallospektaakkeliin ja mukana ovat lähes kaikki eri pelimuotojen TOP 10 -pelaajat. Sudirman Cup on viimeksi pelattu Euroopassa 14 vuotta sitten, Sulkapallon MM-kisoja ei ole Suomessa pelattu koskaan aiemmin.

- Olemme erittäin kiitollisia Suomen Sulkapalloliitolle siitä, että he pystyivät tarjoamaan meille ratkaisun TotalEnergies BWF Sudirman Cupin järjestämiseen. Suomessa on todistetusti pystytty järjestämään turvallisesti ja joustavasti useita kansainvälisiä turnauksia vuosien 2020-2021 aikana. Olemme todella innoissamme saadessamme viedä korkeimman tason lippulaivatapahtumamme Suomeen ja Vantaalle ensimmäistä kertaa, Badminton World Federationin pääsihteeri Thomas Lund kommentoi.

- Kansainvälisten huipputapahtumien järjestäminen on keskeinen osa Sulkapalloliiton strategiaa. Uskon vahvasti siihen, että kun laji on huomion keskipisteenä ja se herättää kiinnostusta ja keskustelua, lajin suosio kasvaa Suomessa ja seurat vahvistuvat. On varmastikin syytä korostaa, kuinka historiallisen hetken äärellä nyt olemme, sillä tällainen tilaisuus ei tule toistumaan Suomelle koskaan uudelleen. Koko sulkapalloilevan maailman katse kääntyy nyt Suomeen ja osoitimme jo EM-kisoilla, että voimme toimia myös poikkeusolosuhteissa huippu-urheilutapahtumien mahdollistajana, Sulkapalloliiton toimitusjohtaja Ville Valorinta kertoo.

Kisan kansainvälinen tv-lähetys tavoittaa yli puoli miljardia kotitaloutta ympäri maailmaa. Energia Areenalle rakennetaan täysin ainutlaatuiset puitteet valoista ja yhdeksän kameran tv-tuotannosta lähtien.

- Onnistuimme luomaan hienon tapahtuman ja puitteet jo helmikuisissa EM-kisoissa, mutta nyt mennään kaikilla tasoilla vielä harppaus ylöspäin. Energia Areena tarjoaa loistavat tilat MM-kisojen rakentamiseen, luvassa on ennen kokematon urheiluelämys. Toivon todella, että suomalaiset pääsevät nauttimaan siitä myös katsomossa, Valorinta jatkaa.

- MM-kilpailujen isännöiminen on Vantaalle merkittävä asia niin kotimaassa, kuin kansainvälisestikin. Energia Areena tarjoaa tapahtumalle arvokisojen vaatimat huipputason olosuhteet. Vantaa on moderni urheilukaupunki ja kisaisäntä, jonka sijainti lentokentän läheisyydessä tekee isojen tapahtumien operoimisesta vaivatonta. Pitkät, kahdeksan päivää kestävät kisat tuovat myös Vantaan talousalueelle merkittävän hyödyn, Vantaan liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti kommentoi.

Myyrmäessä sijaitseva vuonna 2006 valmistunut Energia Areena on 2 500 neliömetrin monitoimihalli, jonka katsojakapasiteetti on 3 500. Hallissa järjestetään urheilutapahtumien lisäksi muun muassa messuja ja konsertteja. Energia Areenalle myönnetty Opetusministeriön Vuoden Liikuntapaikka -palkinto.

MM-kilpailujen isännöiminen vaikuttaa syksyn kilpailukalenteriin seuraavasti: SM-kilpailut pelataan MM-kisojen etkoina Vantaan Energia Areenalla 16.-18.9. Lauantain semifinaaleissa ja finaaleissa on jo käytössä MM-tasoiset puitteet valoineen ja jatkoineen! Finnish Open on tältä vuodelta peruttu.

Sudirman Cup pelataan tänä vuonna 17. kerran. Sen on voittanut 11 kertaa Kiina, neljä kertaa Korea ja kerran Indonesia. Tänä vuonna MM-finaalipaikan ovat lunastaneet Kiina, Japani, Indonesia, Taiwan, Korea, Thaimaa, Tanska, Malesia, Intia, Englanti, Kanada, Saksa, Venäjä, Ranska, Australia ja Egypti.

2021 TotalEnergies BWF Sudirman Cup Vantaan Energia Areenalla 26.9.-3.10.2021.