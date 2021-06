Kuvassa vasemmalla Seija Tulonen, oikealla Anne Kaarna-Suomi. Taustalla Anna Rokan näyttely Galleria Sculptorissa. Kuva: Denise Ziegler

Suomen Kuvanveistäjäliiton Pro Sculptura -mitali jaetaan vuonna 2021 Vantaan kaupungin julkisen taiteen voimakaksikolle kuraattori Anne Kaarna-Suomelle ja projektisuunnittelija Seija Tuloselle.



Kaarna-Suomi ja Tulonen ovat työssään panostaneet Vantaan julkisen taiteen laajoihin alue- ja paikkakohtaisiin kokonaisuuksiin. Heidän kiinnostuksensa kuvanveistoon ja sen toteuttamiseen asuinalueilla sekä hyvä yhteistyö rakentamisessa kuntatekniikan ja taidemuseon välillä ovat tuottaneet useita julkisen taiteen maamerkkejä Vantaan kaupunkiin, kerrotaan Suomen Kuvanveistäjäliiton tiedotteessa mitalin myöntämisen perusteista.



Vantaan taidemuseon Artsin julkisen taiteen kuraattori Anne Kaarna-Suomi on usean vuosikymmen ajan jatkanut pitkäjänteistä työtä taiteilijoiden näkemyksiin luottaen ja niitä esiin tuoden. Anne Kaarna-Suomi on työskentelyllään edistänyt kaupungin rakennushankkeissa julkisen taiteen toteutusta uudistavalla ja omanlaisella tavalla. Vantaan kaupunki on mm. tilannut taiteilijoilta suunnitelmia julkisen taiteen sisällöistä asuinalueilleen, esimerkkinä Leinelän taideohjelma vuonna 2008. Taiteilijat ovat osallistuneet kohteiden suunnittelutyöhön rakennushankkeiden varhaisesta vaiheesta alkaen osana monialaisia suunnitteluryhmiä. Vantaan kaupunkiympäristön toimialan projektisuunnittelija Seija Tulonen on toteuttanut taiteilijoiden visioita konkreettisella tasolla yhdessä Anne Kaarna-Suomen kanssa. Tulosen rautainen rakennushankeosaaminen ja siihen taidehankkeiden yhteennivominen on taannut hankkeiden korkeatasoisen toteuttamisen. Hän on työssään tinkimättömästi valvonut rakennetun ympäristön toteutuksen laatua. Tulosen ammattitaidosta on ollut hyötyä myös mm. Rakennustietosäätiön Taide rakentamisessa toimikunnan työssä esim. uuden Taide rakennushankkeessa – RT-ohjekortin päivittämisessä.

Leinelän asuinalueella taide ilahduttaa monipuolisesti. Kuvassa Heimo Suntion pronssiveistos.

Kuvanveistäjäliitto haluaa kiittää Anne Kaarna-Suomea ja Seija Tulosta rohkeasta ja pitkäjänteisestä työstä Vantaan julkisen taiteen eteen, kertoo liiton toiminnanjohtaja Tiina Veräjänkorva.



Kuvanveistäjien Heikki Varjan ja Kauko Räsäsen muotoilemaa Pro Sculptura -mitali jaettiin 41:nnen kerran Galleria Sculptorissa 10.6.2021. Ensimmäinen mitali luovutettiin presidentti Urho Kekkoselle vuonna 1960. Suomen Kuvanveistäjäliiton mitali jaetaan erityisistä ansioista suomalaisen kuvanveistotaiteen edistämiseksi.