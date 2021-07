Tartuntatautilaki muuttuu väliaikaisesti – matkustajan velvollisuudet maahan tullessa

Jatkossa matkustajalla on lainmukainen vastuu selvittää mitä toimia häneltä vaaditaan maahan saapumisen yhteydessä ja toimia näiden mukaisesti. Maanantaista 12.7.2021 lähtien riskimaasta saapuvan, tänä vuonna 16 vuotta täyttävän ja sitä vanhemman matkustajan on väliaikaisen tartuntatautilain muutoksen* mukaisesti osallistuttava rajanylityksen yhteydessä terveystarkastukseen, mikäli hänet ohjataan siihen riskiperusteisesti.

Edellä määritellyn matkustajan tulee itse huolehtia siitä, että mikäli hänellä ei ole testauksesta vapauttavia dokumentteja, hänen on lain mukaan hakeuduttava yksi- tai kaksivaiheisen COVID-19-testaukseen. Dokumenttien tulee olla joko suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Lisätietoa ja neuvontaa on mahdollista saada lentokentältä, kunnasta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Maahantuloasi voit sujuvoittaa myös FINENTRY-palvelulla.

Matkustajien terveystarkastusten tarkoituksenmukaisesta laajuudesta vastaa kunnan tartuntatautien vastustamistyöstä vastaava viranomainen. Tarkastuksia voidaan tehdä myös riskiperusteisesti ja/tai pistokoeluonteisesti.

Testaus ja terveysneuvonta osana terveystarkastusta

EI TESTIÄ

Kun tulet riskimaasta (katso lisätietoja THL:n verkkosivulta), sinun ei tarvitse osallistua koronatestiin, jos sinulla on todistus:

• täydestä koronarokotussarjasta ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään 2 viikkoa

• aiemmin sairastetusta koronavirustaudista on alle 6 kuukautta

1 TESTI

Kun tulet riskimaasta, sinun tulee mennä testiin 3–5 vuorokautta maahan saapumisen jälkeen

koti- tai oleskelukunnassa, jos sinulla on todistus:

• enintään 72 tuntia ennen maahan saapumista otetusta negatiivisesta koronatestituloksesta

• osittaisesta koronarokotussarjasta ja rokotuskerrasta on kulunut vähintään 2 viikkoa

2 TESTIÄ

Kaikkien muiden riskimaista saapuvien tulee osallistua koronatestiin maahan saavuttaessa (välittömästi tai viimeistään 24 tunnin sisällä) ja maahan saapumisen jälkeen 3–5 vuorokauden kuluttua koti- tai oleskelukunnassa.

FINENTRY:n avulla maahantulosta sujuvampaa

Voit helpoiten varata maksuttoman COVID-19-testiajan FINENTRY-palvelun kautta, jolloin maahantulosi on sujuvampaa lentoasemalla. FINENTRY on käytettävissä kaikilla laitteilla, joissa on verkkoselain ja internetyhteys.

Kontaktien välttäminen

Mikäli sinulla on velvoite mennä koronatestiin aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta, suosittelemme vahvasti, että vältät kontakteja muihin kuin samassa asunnossa tai majapaikassa asuviin ihmisiin, kunnes olet saanut negatiivisen tuloksen koronatestistä.

Ajantasaisen tiedon matkustamisesta ja koronaviruspandemiasta löydät THL:n verkkosivuilta.

* https://valtioneuvosto.fi/delegate/file/92610 (voimassa 12.7.– 15.10.2021)