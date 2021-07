Oletko matkustamassa? Matkustamista helpotat kätevillä digitodistuksilla Omakannasta

Koronatodistuksen esittäminen helpottaa matkustamistasi, sillä EU:n yhteinen koronatodistus on ainoa todistus, jonka kaikki EU-maat varmasti hyväksyvät maahan saapuessa. Omakannan koronatodistukset tekevät liikkumisesta sujuvampaa.

Omakannan koronatodistus on helppo saada ja esittää: jokainen voi esittää todistuksen omalta mobiililaitteeltaan tai tulostaa sen paperille. Todistus on maksuton.

Palvelusta saa tarvittaessa nämä kolme erilaista todistusta:

1) Koronarokotustodistus näkyy Omakannassa, kun henkilö on saanut koronarokotuksen. Todistuksessa näkyvät viimeisimpänä saadun rokotteen valmistenimi ja antopäivä sekä rokoteannosten määrä. Jos on saanut kaksi rokotusta, vain jälkimmäisen rokoteannoksen tiedot näkyvät todistuksessa. Rokotustiedon siirtyminen terveydenhuollon järjestelmästä Omakantaan kestää enintään viisi vuorokautta rokottamisesta.

2) Todistus koronatestituloksesta muodostuu Omakantaan, kun on käynyt koronatestissä ja saanut siitä negatiivisen tuloksen. Todistuksessa näkyy uusin testitulos.

3) Todistuksen sairastetusta koronavirustaudista saa Omakantaan, kun on sairastanut koronan, ja sairastuminen on varmistettu positiivisella PCR-testituloksella, jonka ottohetkestä on kulunut vähintään 11 vuorokautta. EU:n sairastetun koronavirustaudin todistusta varten todisteeksi kelpaa vain tavallinen PCR-testi. Esimeriksi pika-PCR-testi, antigeenitesti ja vasta-ainetesti eivät kelpaa EU:n sairastetun koronavirustaudin todistusta varten.

Kaikilla yllä olevilla todistuksilla on eri käyttötarkoitus osana matkustajan terveystarkastusta, matkailijan tilanteesta riippuen.

Jos on todistus täydestä koronarokotussarjasta ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään 2 viikkoa, tai jos on todistus alle 6 kuukautta sitten sairastetusta koronavirustaudista, ei tarvitse nykyisten säännösten mukaan osallistua Suomeen palatessa terveystarkastukseen eikä käydä näytteessä. Myös todistus yhdestä rokotuskerrasta vähentää näytteiden tarvetta kotiin palatessa.

Lue lisää todistusten välisistä eroista terveystarkastuksessa ja matkustajan velvollisuuksista tästä Vantaan kaupungin tiedotteesta.

Jokaisen matkaajan kannattaa hyödyntää FINENTRY-palvelua, sen avulla on Suomeen palatessaan selvillä viimeisimmistä vaatimuksista. Tarvittaessa sen kautta voi varata myös ajan näytteeseen.

Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää Omakantaa tai valtuuttaa toista henkilöä käyttämään sitä puolestaan, voivat saada paperisen koronatodistuksen terveydenhuollon toimipaikoista.

Lisätietoja: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/koronatodistus