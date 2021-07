Vantaan kesälavan päättäjäisiä tähdittävät Tiisu, Vantaan Viihdeorkesteri Ensemble ja DJ Matti Airaksinen

Vantaan Kesälavan kesätapahtumat päättyvät tältä kesältä heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Päättäjäisiä vietetään perjantaina ja lauantaina 30.-31.7.

Perjantaina 30.7. klo 20 esiintyy Tiisu. Tiisu on tarttuvaa suomirockia soittava yhtye, joka on niittänyt mainetta energisenä ja yllätyksellisenä livebändinä. Mm. ”Me olemme me”, "Elämältä turpiin sain" ja "Virtaset" -kappaleistaan tunnettu bändi valmistelee parhaillaan uutta albumiaan. Tiisua lämmittelee Soulhengitys klo 18-19. Kvartetilta on luvassa villi ja instrumentaalinen kokemus.

Lauantaina 31.7. päätöspäivä aloitetaan lapsille suunnatulla ohjelmalla, kun lavalle nousevat Mimi ja Kuku klo 11. Lastenohjelmista tuttujen Mimi-prinsessan ja Kuku-leijonan konsertti kutsuu kaikenikäiset mukaan lastentanssin, hemmottelevan joogan ja teatterileikkien riemuun.

Klo 17 illan musiikkikattauksen aloittaa Josefina. Josefina on helsinkiläinen nuori laulaja ja lauluntekijä, joka esittää vuoden 2020 alussa perustetun yhtyeensä kanssa suomenkielisiä pop/indie kappaleitaan. Lyriikat ovat herkän ja hauraan nuoren sydämen tarinoita elämästä, ihmisyydestä ja rakkaudesta. Syksyllä 2019 yhtye aloitti Josefina & Raul duona. Nyt valloittavan kokoonpanon mukana on viisi nuorta muusikkoa, jotka kaikki ovat Vaskivuoren lukion opiskelijoita.

Lauantai-iltana pääesiintyjiä on kaksi. Ensimmäisenä lavalle nousee Vantaan Viihdeorkesteri: Jukka Eskola Orquesta Bossa klo 19. Jukka Eskola Orquesta Bossa koostuu nimekkäästä jazzkvintetistä ja sitä soinnillisesti tukevasta jousikvartetista. Vantaan Viihdeorkesterin trumpetin äänenjohtaja Jukka Eskolan kokoonpano esittää omia sävellyksiään sekä bossa- ja jazzstandardeja, jotka on sovitettu brasilialaisiin rytmeihin. Myyrmäen Kesälavalle laulusolistiksi saapuu maineikas jazzlaulaja Nina Mya, jonka sielukas ja syvä ääni sopii täydellisesti sensuelleihin mutta ryhdikkäisiin brasilialaisiin rytmeihin.

Illan päättää ysärirytmein DJ Matti Airaksinen, joka tanssittaa torikansaa klo 20:30 alkaen.

PERJANTAI 30.7.

klo 18 Soulhengitys

klo 20 Tiisu

LAUANTAI 31.7.

Klo 11 Mimi ja Kuku

klo 17 Josefina

klo 19 Vantaan Viihdeorkesteri esittää: Jukka Eskola Orquesta Bossa

klo 20.30 DJ Matti Airaksinen

Kesälavalla on järjestetty monipuolista ohjelmaa yli 50 tapahtuman verran. Erityisesti musiikin osalta genrejä kahlattu laidasta laitaan ja kokoonpanot on vaihdelleet trubaduureista lähes kymmenen hengen orkesterihin.

Kaikki tapahtumat löytyvät Vantaan tapahtumakalenterista osoitteessa: tapahtumat.vantaa.fi. Vantaan Kesälavan tuotannosta vastaa Vantaan elävän musiikin yhdistys Velmu ry.