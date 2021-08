Rakkautta Vantaalla -leffapiknikit valaisevat elokuisia iltoja

Vantaan kaupungin kulttuuripalvelut ja Pop Up Kino Helsinki tarjoavat maksuttomia ja kaikille avoimia leffapiknikejä Tikkurilassa, Kivistössä, Koivukylässä ja Backaksen kartanolla. Valkokankailla nähdään erilaisia rakkausteemaisia elokuvia neljänä elokuisena iltana.

Rakkautta Vantaalla käynnistyy torstaina 12.8. Tikkurilassa, kun Mika Kaurismäen parin vuoden takainen Mestari Cheng valaisee Kirjastopuiston. Suomalais-kiinalaisin voimin syntynyt elokuva on lämminhenkinen tarina kulttuurien kohtaamisesta, Lapista ja hyvästä ruoasta. Rooleissa loistavat Vesa-Matti Loiri, Kari Väänänen, Anna-Maija Tuokko sekä Hong Kongissa parhaan nuoren näyttelijän palkinnon pokannut Chu Pak Hong.

Ysärinostalgiasta päästään nauttimaan perjantaina 20.8, kun Kivistön Kenraalinpuistossa nähdään legendaarinen klassikko Thelma ja Louise. Oscarilla palkittua elokuvaa tähdittävät Geena Davis ja Susan Sarandon. Elokuva kertoo kahden naisen hurjasta roadtripistä ja elämää suuremmasta ystävyydestä.

Vuoden 2020 hauskimmaksi romanttiseksi komediaksi kuvailtu Palm Springs viihdyttää mustalla ja hulvattomalla huumorilla keskiviikkona 25.8. Häihin sijoittuva, yllättävä ja tragikoominen tarina esitetään Backaksen kartanomiljöössä, jossa ravintola Backas palvelee yleisöä koko illan ajan. Palm Springsiä on luonnehdittu hipsteriversioksi 1990-luvun hittielokuvasta Päiväni murmelina, kun hääpäivä alkaa aina uudestaan ja outoja asioita tapahtuu.

Backaksen leffayötä edeltää edellisvuoden tapaan lastenelokuvanäytös kartanon Puimalassa. Koulujen alkamisen tunnelmissa esitettävä elokuva on anarkistista huumoria viljelevä Puluboin ja Ponin leffa, joka perustuu Veera Salmen kirjasarjaan. Elokuva kertoo tytöstä, joka ei halua mennä kouluun, koska siellä pitää osata käyttäytyä.

Rakkautta Vantaalla -leffapiknikit päättyvät lauantaina 28.8. Koivukylän Myllykosken puistossa, jonka valaisee elokuva Moonlight. Kolmen Oscarin lisäksi useita muitakin palkintoja vuonna 2017 kahminut leffa on nuoren mustan miehen kasvukertomus, herkkä ja vavahduttava tarina miamilaisesta Chironista ja rakkauden kaipuusta.

Elokuvat alkavat auringon laskettua noin klo 21.30. Edellisvuoden tapaan piknikille voi kokoontua jo aikaisemmin. Omat eväät ovat sallittuja, mutta tapahtumissa on lisäksi kahvi- ja ruokamyyntiä. Backaksen kartanon pihalla eväät ostetaan ravintolan kioskista, ja tapahtumassa on a-oikeudet.

Viltti tai muu istuin ja lämmin pukeutuminen ovat valttia ulkoilmanäytöksissä. Huomioimme vallitsevat koronarajoitukset. Väljät tapahtumapaikat ulkona mahdollistavat riittävät turvavälit. Käytettävissä on käsidesiä ja yleisöä pyydetään tulemaan paikalle vain terveenä. Tapahtumat järjestetään säävarauksella. Huonon sään sattuessa tapahtuma siirretään toiseen ajankohtaan.

Rakkautta Vantaalla -ulkoilmaelokuvanäytökset alkavat auringon laskettua n. klo 21:30

Torstai 12.8. Tikkurila, Kirjastopuisto (Vantaanaukio 5)

Mestari Cheng (Suomi 2019), 1 h 54 min, K-7

Perjantai 20.8. Kivistö, Kenraalinpuisto (Huovintie 21)

Thelma ja Louise (USA 1991), 2 h 10 min, K-16

Ennen Kivistössä nähtävää elokuvaa yleisön on mahdollista nauttia musiikista ja tanssista Keimolassa. Keimolan moottoriradan valvontatornista luotu soiva tilataideteos Ombra kutsuu kaupunkilaiset viihtymään tornin kupeeseen klo 19.30. Ombran edustalla esiintyvät mm. tähtiballerina Minna Tervamäki ja balettitanssija Anni Jokimies, B-Boyt Andrii "Pluto" Gregul ja Jeffrey Kam, sekä laaja kattaus tanssijunioreita. Illan tanssimusiikista vastaa AJ and the Mystery - bändi, jonka keulahahmona räppää ja laulaa AJwasgood. Illan huipennukseksi kuullaan elektronisen musiikin pioneerin Esa Kotilaisen säveltämä Ombra1- kantateos.

Keskiviikko 25.8. Backaksen Kartano (Ylästöntie 28)

Palm Springs (USA, 2020), 1 h 30 min, K-7

Klo 17 Backaksen Kartanon Puimalassa: Puluboin ja Ponin leffa (Suomi, 2018), 1 h 12 min, S

Lauantai 28.8. Koivukylä, Myllykoskenpuisto (Koskenniska 2)

Moonlight (USA, 2016), 1 h 51 min, K-12