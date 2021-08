Ilmoittaudu mukaan Havukosken, Länsimäen tai Mikkolan osallistuvan budjetoinnin työpajaan

Havukoskella, Länsimäessä ja Mikkolassa on meneillään osallistuva budjetointi, jossa alueen asukkaat pääsevät päättämään, miten heidän kaupunginosiaan kehitetään. Jokaisen kaupunginosan kehittämiseen on varattu 50 000 euroa. Asukkaiden esittämiä ideoita jatkokehitetään kaikille avoimissa työpajoissa Mikkolassa 19.8., Havukoskella 24.8. ja Länsimäessä 25.8.

Meidän Havukoski, Meidän Länsimäki ja Meidän Mikkola -nimisissä hankkeissa teemana on lähiympäristön kehittäminen. Huhti-toukokuussa asukkaat jättivät yhteensä lähes 300 ideaa. Kesän aikana kaikkiin ideoihin on vastattu osallistu.vantaa.fi-sivulla. Työpajoissa tutustutaan asukkaiden jättämiin ideoihin. Toteuttamiskelpoisia ideoita yhdistellään, muokataan ja tarkennetaan niin, että lopputuloksena on äänestykseen eteneviä suunnitelmia. Jos esimerkiksi useammassa ideassa on toivottu lisää penkkejä, saatetaan ideat yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi.

Ideoiden jatkokehittämisen työpajat järjestetään seuraavasti:

19.8. klo 17:30–19:30 Mikkolan työpaja

24.8. klo 17:30–19:30 Havukosken työpaja

25.8. klo 17:30–19:30 Länsimäen työpaja

Työpajat järjestetään nyt kiihtyvän koronavirustilanteen vuoksi etätilaisuuksina Teams-ohjelmalla. Tarvitset osallistumiseen tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen ja sähköpostiosoitteen, johon osallistumislinkki lähetetään. Aiempaa kokemusta Teams-ohjelman käyttöön ei tarvita.

Ilmoittautuminen työpajoihin tapahtuu 17.8. mennessä osoitteessa https://osallistuvavantaa.fi/q/6jml96xna9zb. Kaikki asukkaat ovat tervetulleita mukaan kehittämään ideoita yhdessä. Työpajaan voi tulla mukaan, vaikka ei olisi itse jättänyt ideaa.

Työpajojen jälkeen suunnitelmia pääsee vielä kommentoimaan verkossa syyskuun alussa. Tämän jälkeen suunnitelmat etenevät äänestykseen. 22.9.–17.10. alueen asukkaat pääsevät äänestämään, mitkä suunnitelmat toteutetaan vuonna 2022.