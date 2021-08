Louhela Jam – On the Road -kiertue viihdyttää 7.-8.8.

Korona kuritti Louhela Jameja tänäkin vuonna, ja perinteistä suurta puistokonserttia ei voitu järjestää Vantaan Jokiuoman puistossa koulujen päättäjäisten aikaan. Nyt Louhela Jam lähtee kuitenkin minikiertueelle pitkin Vantaata.

Louhela Jam – On the Road -kiertueen aikana kolme bändiä kiertää yhteensä neljä eri keikkapaikkaa Vantaalla viikonlopun 7.-8.8. aikana. Kiertueella nähtävät bändit ovat Matka Maailman Ympäri, Joni Ekman & Koira sekä The Backstabbers. Konsertit ovat maksuttomia.

Kiertueaikataulut ja -paikat ovat seuraavat:

Aurinkokiven koulu Kivistössä, Aurinkokivenkuja 1, lauantaina 7.8 klo 13-16

Myyrmäen Monttu, Iskospolku 5, lauantaina 7.8 klo 18-21

Korson Ankkapuisto, Urpiaisentie 9, sunnuntaina 8.8 klo 13-16

Tikkurilan Kirjastopuisto, Vantaanaukio 5, sunnuntaina 8.8 klo 18-21

Lisätietoja tapahtumasta louhelajam.fi sekä Facebookista ja Instragramista Louhela Jamin sivuilta.