Suomi kohtaa Ruotsin lauantaina 7.8. jenkkifutiksen EM-välierässä

Kuva: Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomen amerikkalaisen jalkapallon miesten maajoukkue pelaa lauantaina 7.8. Vantaan Myyrmäessä paikasta EM-finaaliin. Vastaan asettuu rakas vihollinen Ruotsi.

Suomi ja Ruotsi ovat selviytyneet välieräpeliin vuoden 2019 syksyllä pelatun lohkovaiheen perusteella. Suomi raivasi tieltään Hollannin (0–55) ja Tanskan (44–3). Ruotsin tie välierään toteutui voitoilla Venäjästä (7–34) ja Iso-Britanniasta (36–14). Alkuperäisen kisa-aikataulun mukaan EM-mitalipelit oli määrä pelata kesällä 2020, mutta kansainvälinen pandemiatilanne esti suunnitelman toteuttamisen.

Lauantain välieräpelin voittaja etenee EM-loppuotteluun, jossa vastaan asettuu otteluparin Italia-Ranska voittaja. EM-finaali pelataan lokakuussa 2021.

Suomen miesten jenkkifutismaajoukkue on Euroopan menestynein joukkue maajoukkuetasolla. Suomi on osallistunut ainoana maana kaikkiin 14 EM-turnaukseen ja yltänyt finaaliin yhdeksän kertaa. Viidesti suomalaiset ovat päässeet nostamaan päänsä päälle mestaruuspokaalia ja neljästi kaulaan on ripustettu hopeiset mitalit. Pronssille Suomi on yltänyt kolmesti. Edellisissä vuoden 2018 EM-kisoissa Suomi sijoittui kolmanneksi. Hallitseva Euroopan mestari on Ranska.

Ruotsi on voittanut Euroopan mestaruuden kertaalleen (2005) ja yltänyt hopealle vuonna 1997 sekä pronssille 2001.

Suomen maajoukkueen päävalmentajana toimii yhdysvaltalainen Mele Mosqueda.