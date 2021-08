Martinus Backstage kulttuuritapahtuma 6.8.–4.9. Martinlaaksossa

Kulttuuritalo Martinuksen takapihan puistossa järjestetään Martinus Backstage kulttuuritapahtuma 6.8.-4.9. Tänä vuonna ensimmäistä kertaa järjestettävä Martinus Backstage tuo Martinlaaksoon kiinnostavia livekeikkoja ja esityksiä sekä taide- ja hyvinvointityöpajoja. Tarkoituksena on luoda kaupunkilaisille uusi kohtauspaikka, joka kutsuu rentoutumaan kulttuuriin pariin. Kaikki Martinus Backstagen tapahtumat ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Tapahtumaa tarjotaan kuutena päivänä viikossa.

Esiintyjiä tapahtumaan etsittiin keväällä järjestetyn avoimen haun kautta. Hakemusten joukosta esiintymään valittiin mm. kiinnostavia bändejä ja muuta ohjelmaa painottaen vantaalaisia esiintyjiä. Esiintyjien joukossa on niin aloittelevia kuin kokeneitakin taiteen ammattilaisia ja harrastajia. Ohjelmiston toteutuksessa ovat mukana myös Vantaan kaupungin liikuntapalvelut, kulttuurinen nuorisotyö ja lasten kulttuuripalvelut.

Martinus Backstagen avajaisia vietetään 6.-7.8. livemusiikin tahdissa

Avajaisten ensimmäisen päivän teema on indiemusiikki ja esiintymässä nähdään Martsarin mysteerinen metsäsaksofonisti Mysterykah sekä yksin että yhdessä bändinsä AJ & the Mysteryn kanssa. Iltaa jatkavat indie-rockyhtyeet Erottamattomat ja Rebekka Holi & Yhtye. Illan kruunaa Belenos Group of Arts ryhmän valotaide-esitys.

Toinen avajaispäivä tarjoaa ison kattauksen erilaisia artisteja ja bändejä. Esiintymässä ovat muusikko Vesa Salmi, rockyhtyeet Väinö Honkanen ja Valtio sekä Tuulitehdas ja vanhan ajan tanssimusiikkia soittava Tanssiorkesteri Kuunsilta. Illan päättää latinalaisia, kelttiläisiä ja pohjoismaisen kansanmusiikin rytmejä yhdistelevä yhtye Gaia.

Martinus Backstage avajaiset 6.8.–7.8.



Pe 6.8. ohjelmaa klo 17–21

La 7.8. ohjelmaa klo 13.30-19.30.

Kahvila-baari on auki Kulttuuritalon lämpiössä

Martinus Backstagen koko ohjelmisto löytyy Kulttuuritalo Martinuksen nettisivuilta osoitteessa: https://kulttuuritalomartinus.fi/tapahtumat/kategoria/backstage/