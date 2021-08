Tikkurila vuonna 2040 – Tikkurilan kaavarunko kuntalaisten nähtäville

Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.8. asettaa kuntalaisten nähtäville Tikkurilan suuralueen kehitystä vuoteen 2040 saakka kuvaavan Tikkurilan kaavarungon 2020. Lisäksi Vantaan ja Keravan tulevan hyvinvointialueen valmisteluun asetettiin lain vaatima väliaikainen valmistelutoimielin. Uuden valtuustokauden valmistelut käynnistyivät tarvittavilla vaalijärjestelyillä.

Kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin alkavan valtuustokauden 2021–2025 toimintaa koskevien vaalien, kuten eri lautakunta- ja jaostovaalien järjestämistä. Syyskauden kaksi ensimmäistä kaupunginhallituksen kokousta 9.8. ja 23.8. hoituvat vielä nykyisen valtuustokauden 2017–2021 kaupunginhallituksen voimin. Valtuustokaudelle 2021–2025 valittava kaupunginhallitus kokoontuu ensimmäistä kertaa 6.9. Uuden kaupunginvaltuuston ensimmäinen kokous pidetään 23.8.

Tikkurilan kaavarunko 2020 kuntalaisten nähtäville

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Tikkurilan kaavarunko 2020 -luonnoksen. Kaavarunko tarkastelee Tikkurilan keskustan kehitystä vuoteen 2040 saakka. Se mahdollistaa 10 000 asukkaan ja 4 000 työpaikan lisäyksen alueelle. Näin alueen asukasluku kasvaisi yhteensä 21 000:een ja työpaikat 13 500:aan.

Kaavarunkotyön tavoitteena on Tikkurila, josta löytyvät kaikki kaupunkirakenteen ja elämän osa-alueet: asumista, työpaikkoja, tilaa liikkumiselle sekä paikkoja virkistykselle ja vihreälle. Tikkurilaa kehitetään kaupunkirakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan elävänä, monipuolisena ja kerroksellisena jokivarren kantakaupunkina. Asumisessa korostuvat monipuolisuus ja kaupunkiasumisen mahdollisuudet. Työn näkökulmasta Tikkurila on ja vahvistuu pääkaupunkiseudun merkittävänä työpaikka- ja palvelukeskittymänä, josta on myös hyvät yhteydet lentokentälle. Saavutettavuus on jo nyt Tikkurilan valtti, ja Vantaan ratikka lisää mahdollisuuksia kulkea kestävällä kulkumuodolla. Koska viheralueita on kaavarunkoalueella vähän, korostuvat yhteydet lähiympäristön laajoille viheralueille: jokirantaan, Tikkurilan keskuspuistoon ja Winterinmäelle. Tikkurilassa on kattava vehreiden virkistysreittien verkosto.

Lisätietoa löytyy Tikkurilan kaavarungon nettisivuilta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelu jatkuu väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisella

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen valmistelemaan tulevaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimen uudistamista (ns. sote-uudistus) koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.7.2021. Lain mukaan tulevan hyvinvointialueen väliaikainen toimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallinto on aloittanut toimintansa.

Kivistön koulun alueelle uusi pysäköintitalo

Kivistön koulun alueelle on kaavoitettu alueen asuintaloja varten yhteinen 260-paikkainen pysäköintitalo. Hanke ei ole ollut kaupungin investointiohjelmassa, koska tavoite on ollut, että tonttien varaajat pystyvät ostamaan kaikki asuntotontit ja toteuttamaan pysäköintilaitoksen. Alueen tontinmyynti on kuitenkin viivästynyt. Kaupunginhallitus päätti lisätä hankkeen kuluvan vuoden uudisrakentamisen investointiohjelmaan, jotta Kivistön koulun alueen rakentaminen saadaan hyvin käyntiin.