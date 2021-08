Matineaelokuvat elokuvateatteri Bio Grandissa 14.8.-16.12.2021

Autumn de Wilden ohjaama elokuva Emma nähdään Bio Grandissa La 14.8., ke 18.8. ja to 19.8.

Syksyn matineaelokuvien sarja elokuvateatteri Bio Grandissa käynnistyy 14.8. Syksyn sarja on poikkeuksellisen runsas, sillä suurin osa keväälle aiotuista elokuvista siirtyi syksylle. Useista elokuvista nähdään jopa kolme näytöstä eri päivinä.

Sarjan käynnistää ihastuttava brittiläinen epookkielokuva Emma. Sarjan elokuvissa etsitään identiteettiä, omaa ääntä, tietä ja elämäntapaa, joka tuntuu omalta ja merkitykselliseltä. Matinelokuvat käsittelevät elämän suuria ja humaaneja kysymyksiä: oman itsen löytämistä, ihmissuhteita, ulkopuolisuutta, moraalia – sekä historiallisia että yhteiskunnallisempia teemoja, kuten vaikkapa elokuvissa Näkemiin Neuvostoliitto, Metsäjätti ja Syksyn jälkeen saapuu kevät.

Taiteen ja taiteilijuuden maailmaan sukelletaan mm. elokuvissa Tove, Billie ja Koesoitto. Oscareita kahmineita elokuvia sarjassa edustavat Nomadland, Minari, Yhdet vielä ja Sound of Metal.

Elokuvat esitellään Vantaan tapahtumakalenterissa.

Liput 7,50 €. Katso esitysajat osoitteessa www.biogrand.fi, Vantaan Sanomien keskiviikon numerosta tai Helsingin Sanomien NYT-liitteestä. Liput kassalta, varaukset netistä tai puh. 09 823 7751 viimeistään tuntia ennen näytöstä. Liput on lunastettava viimeistään puoli tuntia ennen näytöstä. Liput tulevat varattaviksi viimeistään elokuvaa edeltävänä tiistaiaamuna.

Matineaelokuvien ohjelmisto:

La 14.8., ke 18.8. ja to 19.8. Emma

La 21.8., ke 25.8. Terapiaa tunisialaisittain

to 26.8. A Hidden Life

La 28.8., ke 1.9. ja to 2.9. Maryam

La 4.9., ke 8.9. ja to 9.9. The High Note

La 11.9., ke 15.9. ja to 16.9. Koesoitto

La 18.9., ke 22.9. ja to 23.9. Seurapeli

La 25.9., ke 29.9. ja to 30.9. Billie

La 2.10. ja ke 6.10. La Belle Époque – Elämämme kaunein aika

to 7.10. ja la 9.10. Näkemiin Neuvostoliitto

La 16.10. ja ke 20.10. ja to 21.10. Syksyn jälkeen saapuu kevät

La 23.10., ke 27.10. ja to 28.10. Metsäjätti

La 30.10., ke 3.11. ja to 4.11. Minari

La 6.11., ke 10.11. ja to 11.11. Tove

La 13.11., ke 17.11. ja to 18.11. Isäni Marianne

La 20.11., ke 24.11. ja to 25.11. Falling

La 27.11., ke 1.12. ja to 2.12. Nomadland

La 4.12., ke 8.12. ja to 9.12. Yhdet vielä

La 11.12. ja ke 15.12. Sound of Metal

to 16.12. Ammonite

Matineaelokuvien sarjan järjestää Vantaan kulttuuripalvelut.