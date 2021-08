Pyöräilyviikon teemana on Tervetuloa pyöräilijä!

Pyöräilyviikko järjestetään pääkaupunkiseudulla 28.8.–5.9. Maksuttomiin matalan kynnyksen tapahtumiin ja opastetuille pyöräretkille ovat tervetulleita kaikenikäiset ja kaikentasoiset pyöräilijät ja pyöräilystä kiinnostuneet. Et tarvitse omaa pyörää, vaan mukaan pääset vaikka kaupunkipyörällä.

Jalankulun ja pyörällä liikkumisen määrä on noussut korona-aikana. Moni on ryhtynyt pyöräilemään pitkän tauon jälkeen. Pyöräilyviikon tämänkertainen teema “Tervetuloa pyöräilijä” on monella tavalla ajankohtainen.

– Pyöräilyviikon tapahtumissa saat tietää, miten kaupunkejamme on viime vuosina kehitetty. Pyörällä liikkuminen on koko ajan houkuttelevampaa, kertoo Helsingin Polkupyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi.

Pyöräilyviikkoa pääkaupunkiseudulla koordinoi Helsingin Polkupyöräilijät (HePo) ry. Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien, HSL:n sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa.

Pyöräilyviikolla järjestetään useita tapahtumia eri puolilla pääkaupunkiseutua. Vantaalla järjestetään lauantaina 4.9. klo 14–18 pyörämatkailuun keskittyvä pop-up -tapahtuma nimeltä Polkaise Vantaan Tikkurilaan. Lisätietoja tapahtumasta Facebookissa. Tervetuloa!

Lue lisää pyöräilyviikosta ja tapahtumista Hepon sivuilta.