Ideasta kesätyöksi – Vantaan kesäyrittäjämentorit yrittäjien tukena

Oman liikeidean toteuttamista ei kannata liikoja arastella. Yrittäjyys on myös nuorelle mainio tapa päästä tekemään juuri sellaista työtä, joka häntä kiinnostaa. Apuakin on tarjolla: esimerkiksi Vantaan kesäyrittäjämentoreilta!

Kesäyrittäjämentorit Elli Jaakola ja Petra Keinänen ovat kesän aikana tukeneet lähes 40:tä vantaalaisnuorta yrittäjyydessä. Osa nuorista yrittäjistä on kaivannut apua aiemmin aloittamansa liiketoiminnan kehittämiseen, osa puolestaan yrityksensä ensiaskeliin tai tulevan toiminnan ideointiin.

Yrittäjien liikeideat ovat vaihdelleet taito- ja neuvontatöistä valmiiden tuotteiden myymiseen. Jokainen yrittäjä on kohdattu juuri hänen omista lähtökohdistaan käsin, ja kaikki osallistujat ovat kesän aikana saaneet vähintään kolme henkilökohtaista mentorointikertaa.

– Olemme pallotelleet ideoita yhdessä omien mentoroitaviemme kanssa. Keskustelu on voinut antaa heille uusia näkökulmia omiin mietintöihinsä, Elli Jaakola kertoo.

Petra Keinäsen mukaan monelle yrittäjälle arvokasta on jo se, että joku on kiinnostunut hänen tekemisestään ja on mukana tsemppaamassa.

– Monen voi toisinaan olla vaikea tunnistaa omaa tekemistään. Kun asioita käydään läpi, huomataankin, että on saatu aikaan vaikka mitä!

Kesäyrittäjä-ohjelmaan osallistuneet vantaalaisnuoret ovat Elli Jaakolan ja Petra Keinäsen lisäksi saaneet vertaistukea ympäri Suomen: Talous ja nuoret TATin järjestämää Kesäyrittäjä-ohjelmaa on tänä kesänä toteutettu Vantaan lisäksi kuudessa muussa kaupungissa sekä digiohjelmana. Mentoroinnin lisäksi kesäyrittäjille on ohjelman kautta tarjottu yrittäjyyskurssi sekä koulutuksia ja tapahtumia.

Vapautta ja vastuuta

Kesäyrittäjämentorit ovat viime kuukausina päässeet suunnittelemaan kesäyrittäjien toiveiden mukaisia koulutuksia ja tapahtumia.

– Yrittäjäkurssilla käsiteltiin muun muassa markkinointia ja vastuullista liiketoimintaa. Kurssin jälkeen saadun palautteen perusteella olemme järjestäneet yrittäjille lisäkoulutuksia muun muassa nettisivuista ja verkkokauppatoiminnasta, Petra Keinänen kertoo.

– On hienoa, että voimme toteuttaa ohjelmaa yrittäjien mukaan, eikä mikään ole ollut kiveen hakattua. Se tekee työstä mielekästä, Elli Jaakola sanoo.

– Meillä on tietyt raamit, mutta niiden sisällä voimme valita, kuinka työtämme teemme. On ollut superhauskaa tehdä töitä yhdessä Petran ja muiden pääkaupunkiseudun mentoreiden sekä ison valtakunnallisen tiimin ja kaikkien yrittäjien kanssa. Voimme myös vaikuttaa omiin työaikoihimme, kunhan hommat tulevat hoidetuiksi. Itseohjautuvuus ja oman työn suunnittelu korostuvat työssämme, Jaakola jatkaa.

Yhteistyö ja kehittävä työote palkitsevat

Valtakunnallisesti Kesäyrittäjä-ohjelmassa työskentelee 15 mentoria, joiden työnohjaus tulee Talous ja nuoret TATilta. Vantaan kaupunki on palkannut Elli Jaakolan ja Petra Keinäsen tukemaan ohjelman toteuttamista Vantaalla. Lisäksi kaupunki antaa ohjelmaan osallistuville vantaalaisyrittäjille 300 euron kesäyrittäjäsetelin.

Kesäyrittäjämentorit näkevät Vantaan kaupungin ja Talous ja nuoret TATin yhteistyön hyödyllisenä. Kaupungilla voi olla työhön resursseja eri tavalla kuin järjestöllä. Järjestö taas tarjoaa valtakunnallisen verkoston tuomat edut.

Jaakola ja Keinänen kertovat hoitavansa Vantaan sisäiset asiat keskenään. He suunnittelevat yhdessä myös Vantaan yrittäjille lähtevät viestit. Muuten kaikki mentorit tekevät tiivistä yhteistyötä ja suunnittelevat toimintaa joko yhdessä tai aiheittain jaettujen vastuualueiden mukaan.

Kehittävä työote on Vantaan kesäyrittäjämentoreista yksi heidän kesätyönsä palkitsevimpia puolia. Molemmat ovat toistamiseen töissä Kesäyrittäjä-ohjelmassa.

– Ohjelmassa on hyvä ilmapiiri, ja sen kehittämistä pidetään tärkeänä. Tänä kesänä on näkynyt, että mentoreiden aiempaa palautetta on kuunneltu. Nyt asioita on myös itse osannut katsoa laajemmin, ja niitä on pystynyt viemään eri tavalla eteenpäin. Sekä ohjelma että oma osaaminen ovat kasvaneet, Petra Keinänen kiittää.

”Mentorin tehtävä saa olla mentorin näköinen”

Petra Keinänen toteaa, että kesäyrittäjämentorina voi toimia hyvin erilaisista lähtökohdista käsin. Keinänen itse on kasvatustieteen maisterivaiheen opiskelija, joka on erityisen kiinnostunut Kesäyrittäjä-ohjelman ohjauksellisesta puolesta ja yrittäjyyskasvatuksesta. Hän on ollut mukana myös Talous ja nuoret TATin nuorille suunnatussa Yrityskylä-toiminnassa.

Elli Jaakola puolestaan kertoo lähteneensä lukion jälkeen opiskelemaan vaatetusompelijaksi, ja osallistuneensa opinnoissaan Nuori yrittäjyys -kurssille. Nyt Jaakolalla on takanaan myös kahden vuoden opinnot kauppakorkeakoulussa.

– Tämän aiheen parissa on antoisaa olla ja tehdä, Petra Keinänen naurahtaa. – Nälkä kasvaa itselläkin, joten yrittäjäksi ryhtyminen saattaa olla vain ajan kysymys!

Talous ja nuoret TAT: Tietoa Kesäyrittäjä-ohjelmasta. Sivuilta löydät myös osan ohjelmassa mukana olevien vantaalaisnuorten yrityksistä.

Vantaan kaupunki on palkannut yhden kesäyrittäjämentorin työskentelemään nuorten yrittäjien kanssa myös 4H:n Yrityskesä-ohjelmassa.

