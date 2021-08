Vantaan kaupunki ajaa oppilaskuljetuksia täyssähköautoilla

Taksi- ja henkilöliikennealan konserni RollyGroup aloittaa elokuussa Vantaalla päivittäiset oppilaskuljetukset täyssähköautoilla. Vantaan Taksi Oy:n tytäryhtiö Logi Point Oy on aloittanut sähkökäyttöisellä henkilöautolla koululaiskuljetukset jo vuonna 2018, ja tämän lukuvuoden alusta täyssähköisillä tila-autoilla.

Rollyn kuljetukset käynnistyvät elokuun alussa kahdella eri reitillä Vantaan Martinlaakson, Myyrmäen ja Vapaalan alueilla. RollyGroupin pilotti alkaa ensin kahdella autolla, ja käyttäjäpalautteiden sekä asiakaskeskusteluiden jälkeen laajenee asteittain myös muihin kaupunkeihin. Tällä hetkellä RollyGroup operoi Uudenmaan alueen oppilaskuljetuksia kymmenillä autolla. Tuomalla sähköautot kouluajoihin yritys haluaa ottaa konkreettisia askeleita kohti alan ilmastotavoitteita. Yksi auto ja reitti vähentää vuosittain keskimäärin 10 tonnia CO2-päästöjä, joten säästöt ilmaston kannalta ovat merkittäviä. Hankkeen merkittävyyttä alleviivaa Vantaan kaupungin mukaantulo pilottiin.

– Vantaan tavoitteena on laskea alueellisia kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 1990 tasosta 2030 mennessä ja liikenteen merkitys on näissä suuri. Kaikki toimet on otettava käyttöön ja kumppanuus kuljetusyhtiöiden kanssa on luonteva tapa vastata ilmastotavoitteisiin, sanoo Vantaan kaupungin Kasvatuksen ja oppimisen ympäristökonsultti Noora Ilola.

Rollyllä hankkeesta vastaavan RollyGroupin myyntijohtajan Miika Lammen mukaan henkilökuljetusalan tulevaisuuden ilmastotavoitteista on puhuttu konkreettisella tasolla yllättävän vähän julkisuudessa. Vuodesta 2021 vuoteen 2025 solmittujen hankintasopimusten kalustosta (henkilöautot, tilataksit, pikkubussit) yhteensä vähintään 38,5 % on oltava hiilidioksidipäästöltään enintään 50 g/km. Sillä on merkittävät vaikutukset koko alan tämänhetkiseen kalustoon.

– Muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että autojen on oltava täyssähköautoja tai markkinoiden energiatehokkaimpia ladattavia hybridejä. Vaatimukset kiristyvät entisestään vuoden 2026 jälkeen, joten meidän on alana oltava valmiina vastaamaan tarpeellisilla toimenpiteillä. Ilmastotavoitteet eivät odota, toteaa Miika Lampi.

RollyGroupilla iloitaan yhteistyöstä Vantaan kaupungin kanssa.

– Kuten meilläkin henkilökuljetusalalla, julkisella puolella on kovia paineita ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungit kantavat myös huolta samoista asioista. Aihe yhdistää meitä kaikkia toimijoita ja sen merkityksellisyys vaatii uusia tapoja lähestyä asiaa. Mielestäni Vantaan kaupungin yhteistyö korostaa juuri tätä, toteaa Lampi.

Nämä sähköautojen käyttöönotot koululaiskuljetuksissa ovat osa Vantaan kaupungin Hiilidiiliä. Hiilidiili-merkki tulee syksystä 2021 alkaen viitoittamaan myös kouluruokailussa lapsia ja nuoria ympäristövastuullisempiin valintoihin.

– Hiilidiili-merkin tulee lounasvaihtoehdoista saamaan ne, joiden virtaviivaistettu hiilijalanjälki on 30 % keskivertoa pienempi, kertoo Noora Ilola.

Kuljetuksissa toimivat autot ovat Peugeotin täyssähköisiä e-Travellereja tai Mercedes-Benz eVito Tourer Pro -merkkisiä. Autot tunnistaa Vantaan kaupungin Hiilidiili-merkistä.