Vantaan koululaiset saavat avukseen innovatiivisen somekiusaamiseen puuttuvan palvelun

Vantaan kouluissa on reagoitu lasten netissä kohtaamaan kiusaamiseen ja häirintään. Sosiaalinen media ja erilaiset pelialustat sekä koululaisten käyttämät viestintäsovellukset aiheuttavat ongelmia koululaisten arjessa. Nyt Vantaan kaupunki on halunnut turvata 3.–9.-luokkalaisten kouluarjen ja varmistaa, että apua on saatavilla matalalla kynnyksellä.

– 19.000 vantaalaista koululaista saa koulutaipaleelleen tuekseen Someturva-palvelun, joka auttaa kiusaamisen ja häirinnän tilanteissa, kertoo Johanna Honkanen, Vantaan perusopetuksen aluepäällikkö.

Someturva-palvelu on Suomessa kehitetty innovaatio, joka hyödyntää myös tekoälyä. Palvelussa lapsille, nuorille ja aikuisille vastaavat kuitenkin ihan oikeat ihmiset. Somessa tapahtuva kiusaaminen ja häirintä saa monia muotoja, ja eri tilanteet vaativat erilaisia toimintaohjeita. Someturvassa vantaalaisia auttavat someen erikoistuneet juristit, sosiaalipsykologit ja psykologi.

– Lasten ja nuorten kokema kiusaamisen sekä seksuaalinen ahdistelu on yleistynyt yhä nuorempien käyttäessä eri someja ja pelejä. Someturvan avulla voimme varmistaa, että nuorimmatkin koululaiset uskaltavat ja osaavat pyytää apua, taustoittaa Someturvan toimitusjohtaja ja sosiaalisen median tutkijana toiminut Suvi Uski.

Uskin mukaan somehäirintää tai -kiusaamista kokevilla henkilöillä on korkea kynnys pyytää apua. Jo vuonna 2019 julkaistun kouluterveyskyselyn mukaan kolme neljästä lapsesta ei kerro vanhemmalle tullessaan seksuaalisesti ahdistelluksi verkossa.

– Vanhemmat ovat usein siinä uskossa, että kuulevat kyllä lapsiltaan, jos jotain kurjaa tapahtuu. Olemme kuitenkin huomanneet, että suurin osa vakavien rikoksien kohteeksi joutuneista lapsista ei ole kertonut asiasta aikuiselle. Someturva-palvelun avulla pystymme rohkaisemaan lasta kertomaan tilanteesta myös kotona, Uski kertoo.

Someturva-palvelu otetaan käyttöön Vantaan kouluissa lukuvuoden alussa ja sillä pyritään lisäämään koululaisten turvallisuuden tunnetta sekä antamaan tehokkaita työkaluja ammattikasvattajien arkeen. Someturvaa on pilotoitu onnistuneesti keväällä 2021 kuudessa vantaalaisessa koulussa.