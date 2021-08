Itämeripäivänä Vantaalla nautitaan kulttuuri- ja luontoelämyksistä

Kuva: Sonja Lahtinen

Itämeripäivää juhlitaan Vantaalla torstaina 26.8. erilaisten kulttuuritapahtumien ja luontoelämysten parissa. Itämeripäivä on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi.

Lapsiperheille on hauska opastettu lähipurotehtävä Kylmäojalla, lähtö osoitteesta Tikkurilantie 91 klo 18. Lisäksi on omatoiminen tutustuminen luontoon Jokiuoman puistossa. Paalutorilla on työpaja alkaen klo 15.30, jossa voi askarrella itselleen kalamagneetin. Klo 17 Myyrmäen aseman aukiolla alkaa nukketeatteriesitys Leppäkerttu Pilkuton, jossa lapset saavat laulaa tuttuja ötökkälauluja.

Opastetulla historiakävelyllä tutustutaan Myyrmäen kivikauden historiaan ja katutaiteeseen Andreas Koiviston ja Jesse Pasasen opastamina. Lähtö historiakävelylle klo 17.30 Ravintola Wandasin edestä, jossa voi nauttia Itämeripäivänä myös herkullisen kalaisan lounaan. Håkansbölen kartanolla tutustutaan opastetulla kierroksella kartanon puroluontoon ja puutarhakulttuuriin. Lähtö klo 17.30 Håkansbölen kartanon päärakennuksen edestä. Sähköpyörällä ajamista voi kokeilla Myyrmäkihallin ja skeittipuiston välissä olevassa tilassa klo 16-18.

Merellisen tuulahduksen Myyrmäen aseman kupeeseen tuo tunnelmallisia lauluja laulava suomenruotsalainen musiikkiyhtye Mandys Nyckel klo 15.30 ja 17.45.

Koululaiset pääsevät tunnin kestävälle seikkailulle My2050-peliin, joka kuljettaa pelaajia Tikkurilan, Heurekan ja Keravan joen varressa. Peli on avoin ja ilmainen kaikille. Peliohjeeet www.my2050.fi/pelaa.

Vesiaiheisia oppitunteja koululaisille Itämeripäivän kunniaksi järjestää HSY. Oppilaat saavat tutkia elämää vedessä, lähivettä ja osallistua vesiseikkailuihin. Oppituntien sisältöön voi tutustua tarkemmin: https://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulu/oppitunnit/hsy_n_maksuton_opetus

Tapahtumat ovat kaikille avoimia yleisötilaisuuksia ja maksuttomia. Kaikki Vantaan Itämeripäivän tapahtumat löytyvät osoitteesta https://itameripaiva.fi/tapahtumat/

Seuraamme tarkasti koronaepidemian tilannetta ja viranomaissuosituksia.