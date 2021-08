Kaupunginhallituksen kauden viimeinen kokous

Koronakustannukset korvattava kunnille täysimääräisesti ja oikeudenmukaisesti

Valtuustokauden 2017-2021 kaupunginhallitus piti viimeisen kokouksensa tänään 23. elokuuta. Uuden valtuustokauden 2021-2025 kaupunginhallitus valitaan myöhemmin tänään kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa. Uusi kaupunginhallitus aloittaa kautensa 6. syyskuuta.

Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle kriittisen lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon covid-19-kustannuksiin.

Asetusluonnos merkitsisi sitä, että Vantaan kaupungille jäisi vuoden 2021 osalta korvaamatta ainakin noin 17–30 miljoonaa euroa koronapandemian aiheuttamia tartunnanjäljityksen, testauksen ja rokotusten kustannuksia. Tilanne on kestämätön ja asetusluonnosta on muutettava siten, että valtio korvaa kustannukset kunnille täysimääräisesti toteutuneiden kustannusten mukaan, kuten se on vuoden 2020 budjettiriihessä luvannut.

Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Turun ja Oulun kaupunginjohtajien yhteinen kannanotto asetusluonnoksesta: Vantaan kaupunki - Koronasta aiheutuneet kustannukset korvattava täysimääräisesti ja oikeudenmukaisesti