Uusi kaupunginvaltuusto aloitti kautensa – Antti Lindtman jatkaa valtuuston puheenjohtajana ja Sari Multala hallituksen puheenjohtajana

Vantaan uudet kaupunginvaltuutetut aloittivat työnsä valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessa tänään 23. elokuuta. Vantaan kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua, joista 31 ovat ensikertalaisia. Valtuustopaikat jakautuvat seuraavasti: kokoomus 18 valtuustopaikkaa, SDP 16 paikkaa, perussuomalaiset 12 paikkaa, vihreät 9 paikkaa, vasemmistoliitto 4 paikkaa, keskusta 2 paikkaa, kristillisdemokraatit 2 paikkaa, Liike Nyt 2 paikkaa ja RKP 2 paikkaa.

Kokouksessa toimitettiin useita vaaleja, muun muassa valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnat sekä kaupunginhallituksen, sen konsernilautakunnan ja kaupungin lautakuntien jäsenten valinnat.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Antti Lindtman (sd), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Lauri Kaira (kok) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Erika Veltheim (ps).

Kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Multala (kok), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Säde Tahvanainen (sd) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Mika Niikko (ps). Kaupunginhallituksen muut jäsenet ovat Maarit Raja-Aho (kok), Mika Kasonen (kok), Sakari Rokkanen (kok), Ulla Kaukola (sd), Faysal Abdi (sd), Visa Tammi (sd), Kai-Ari Lundell (ps), Tuukka Saimen (ps), Vaula Norrena (vihr), Hanna Valtanen (vihr), Pirjo Luokkala (kesk) ja Ville Karinen (vas).

Uudet lautakunnat

Kaupungin lautakuntia uudistettiin seuraavasti: Opetuslautakunnan nimi on jatkossa kasvatuksen ja oppimisen lautakunta, jonka alla toimivat ruotsinkielinen ja yksilöasioiden jaosto. Vapaa-ajan lautakunnasta tulee kaupunkikulttuurilautakunta. Kaupunkiympäristön toimialaan liittyvät kaupunkisuunnittelu-, ympäristö- ja tekninen lautakunta sekä rakennuslupajaosto lopettavat toimintansa, ja niiden tilalle tulevat kaupunkiympäristö- ja kaupunkitilalautakunta sekä lupajaosto. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sen alaisen yksilöasioiden jaoston nimet säilyvät ennallaan.

Kivistön koulun alueelle uusi pysäköintitalo

Kivistön koulun alueelle on kaavoitettu alueen asuintaloja varten yhteinen 260-paikkainen pysäköintitalo. Hanke ei ole ollut kaupungin investointiohjelmassa, koska tavoite on ollut, että tonttien varaajat pystyvät ostamaan kaikki asuntotontit ja toteuttamaan pysäköintilaitoksen. Alueen tontinmyynti on kuitenkin viivästynyt.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti lisätä hankkeen kuluvan vuoden uudisrakentamisen investointiohjelmaan, jotta Kivistön koulun alueen rakentaminen saadaan käyntiin.