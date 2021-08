Museoiden fotomaraton kutsuu valokuvaamaan Vantaata

Vantaan museot järjestävät 11.9.2021 kaikille avoimen fotomaratonin. Tapahtumassa osallistujilla on 12 tuntia aikaa valokuvata heille annettuja aiheita Vantaan alueella. Osallistua voi niin harrastelija kuin ammattilainenkin.

Vantaan museoiden fotomaratoniin voi osallistua yksin, parin kanssa sekä ryhmänä kavereiden tai perheen kesken. Tapahtumassa on kaksi sarjaa: digisarja ja Instagram-sarja. Kumpikin sarja on avoin ja maksuton, mutta digisarjaan tulee ilmoittautua ennakkoon 9. syyskuuta mennessä. Instagram-sarjaan osallistutaan julkaisemalla julkisella Instagram-tilillä kuva, jossa käytetään tapahtuman tunnistetta #vantaanfotomaraton.

Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, joiden teemana tänä vuonna on Rajaton ja avoin. Kuvausaiheita on yhteensä 6 kappaletta. Ne julkistetaan kilpailupäivän aikana Suomen Ilmailumuseon nettisivulla ja somessa. Kuvia voi ottaa millä tahansa digikameralla, tabletilla, älypuhelimella tai dronella.

—Jokaisella on oma ideansa ja näkemyksensä annettujen aiheiden käsittelyyn valokuvaamalla, joten emme malta odottaa lopputulosta, yleisöpalvelujen amanuenssi Maiju Hautamäki Vantaan kaupunginmuseosta kertoo.

Digisarjan kilpailukuvat arvostelee museoiden valitsema tuomaristo. Sarjassa palkitaan kolme parasta kuvasarjaa. Lisäksi tuomaristo voi myöntää erikoispalkinnon poikkeuksellisen ansiokkaalle yksittäiselle kuvalle. Instagram-sarjaan osallistuvia kuvia ei arvostella, vaan jokaisen aihekategorian osallistujien kesken arvotaan palkintoja. Digisarjan voittajat julkaistaan ja Instagram-arvonnan voittaneisiin otetaan yhteyttä torstaina 16.9.2021.

Idea tapahtumaan syntyi museoiden yhteispalaverissa

Vantaan kaupungin museopalvelut ja Suomen Ilmailumuseo tekevät säännöllisesti yhteistyötä, ja eräässä yhteispalaverissa keksittiin idea fotomaratonista. Valokuvaaminen on museoille tärkeä tallennusmuoto: kokoelmiin otetaan sekä tuoreita että vanhoja valokuvia. Täydennystä voi löytyä myös fotomaratoniin lähetettyjen kuvien joukosta.

Nyky-Vantaan tallentaminen ei kuitenkaan ole tapahtuman päätarkoitus, vaan osallistujia kannustetaan myös katsomaan kotikulmiaan ja kulttuuriympäristöä uudella tavalla.

—Valokuvaamalla voi löytää ympäristöstään uusia asioita sekä oppia arvostamaan pieniä yksityiskohtia taikka suuria kokonaisuuksia kaupungissa, toteaa Hautamäki.

Fotomaratonin säännöt ja ilmoittautuminen Suomen Ilmailumuseon sivuilla.

Kuva: Antti Yrjönen, Vantaan kaupunginmuseo