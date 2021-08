Energia Areenan rokotuspiste siirtyy Myyrmäki-halliin 1.9. alkaen

Keskiviikosta 1.9. alkaen Myyrmäessä rokotetaan Myyrmäki-hallissa (Raappavuorentie 10) Energia Areenan sijaan. Rokotukset jatkuvat entiseen malliin rokotuspisteen muuttamisesta huolimatta.

Syyskuun alusta alkaen Vantaalla toimii neljä rokotuspistettä: Myyrmäki-halli (Raappavuorentie 10), Hiekkaharjun Varia (Tennistie 1), Korson Lumon monitoimitalo (sisäänkäynti Merikotkankujan ja Urpiaisentien kulmasta, pääoven vastakkainen kulma, rokotuspiste toiminnassa 13.9. asti) ja Kauppakeskus Dixi (Ratatie 11).

Tee ajanvaraus koronarokotukseen ensisijaisesti netissä koronarokotusaika.fi. Jos ajanvaraus netin kautta ei ole mahdollista, ajan voi varata takaisinsoittopalveluna puhelimitse numerosta 09 5844 3030 (ma-pe klo 8–16). Suosittelemme varaamaan ajan ensimmäiseen rokotukseen ja toiseen, eli tehosterokotukseen samalla kertaa. Tehosterokotteen voi ottaa 8-12 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotteesta. Ajanvarauksen voit tarvittaessa muuttaa koronarokotusaika.fi tai takaisinsoittopalvelun kautta.

Walk-in-rokotuspisteet

Vantaalla on mahdollista ottaa ensimmäinen koronarokotus ilman ajanvarausta toimivassa walk-in-rokotuspisteessä. Varauduthan jonotukseen saapuessasi rokotukseen. Aikoja on saatavilla rajoitetusti per päivä.

Walk-in-rokotuspisteet:

31.8. asti Myyrmäen Energia Areena (Rajatorpantie 23) ma-pe klo 8.30–15

1.9. alkaen Myyrmäki-halli (Raappavuorentie 10) ma-pe klo 8.30–15

Hiekkaharjun Varia (Tennistie 1) ma-pe klo 8.30–15

Kauppakeskus Dixi (Ratatie 11) ma-pe klo 9–17



Lue lisää koronarokotuksista Vantaalla vantaa.fi/koronarokotukset