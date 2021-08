VanDance-tanssifestivaali Myyrmäessä 11.9.

Red Desert. Kuva: Mikko Makkonen.

Lauantai 11.9. on täynnä tanssin lumoa. VanDance-tanssifestivaali kutsuu kaikenikäiset ja -taustaiset tanssin ystävät Vantaan Myyrmäkeen nauttimaan monipuolisesta tanssiohjelmasta klo 12-20:30.

Kolmatta kertaa järjestettävä VanDance tarjoaa kaikille nähtävää ja koettavaa eri tanssin tyylilajien kautta. Esitykset ovat itsenäisiä yksittäisten tanssitaiteilijoiden tai ryhmien teoksia. Yleisön on mahdollista kiertää jopa kaikki esitykset, jolloin ne muodostavat dramaturgisen rakenteen.

VanDance-tanssifestivaalin konseptin ovat luoneet nykytanssiteatteri Mamia Companyn taiteellinen johtaja, koreografi Nina Mamia ja toiminnanjohtaja, ohjaaja, näyttelijä Kasperi Nordman. Mamia ja Nordman vastaavat myös tapahtuman sisällöstä taiteellisesta johdosta.

"Tapahtuman suunnittelussa keskeisimpänä ajatuksena on ollut yhteisöllisyyden lisääminen taiteen avulla. Tanssifestivaali myös avaa katsojilleen olemassa olevia kaupunkitiloja ja näyttää niistä uusia puolia tanssin kautta", kertoo Nina Mamia.

Tämän syksyn festivaali on kuin elämä itse yhteen päivään tiivistettynä; suuria tunteita, iloa, surua, pelkoa ja rakkautta sekä toivoa paremmasta huomisesta koronapandemian keskellä. Tanssifestivaali toteutetaan yhteistyössä Vantaan kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Ilmoittautuminen esityksiin alkaa 30.8.2021 osoitteessa bit.ly/VanDance2021

Ohjelmisto 2021

klo 12-12.10 Punamultatori

Avajaiset

TOIVO - nuorten tanssijoiden näkemys toivosta.



klo 12.15-12.35 Punamultatori

Mitä meistä tuli?- Verna Nordlund & Aino Purhonen

Teos matkasta tanssijaksi ja siihen liittyvistä ihanteista



klo 12.35-12.50 Myyrmäen kirjasto, Paalutori 3

Who is welcome to the playground - Jenni Honkamaa

Herkkä teos omaan sisäiseen lapsen uudelleen tutustumisesta



klo 13-13.20 entinen skedehalli, Jönsaksentie 6

Break the fight – Inclusion! Arja Tiili Dance Company

Ajatuksia herättävä teos joukkoon ja yhteisöön kuulumisesta



klo 14-14.30 Virtatalo, ala-aula

Lovekicks - Kantola-Seppänen Company

Kaunis duetto rakkaudesta



klo 15-15.15 Punamultatori

Liekeissä - Polskatroikka

Ainutlaatuinen kansantanssiteos kahdelle miehelle ja haitarille



klo 16-16.50 Virtatalo, yläaula

Red Desert - Mia Jaatinen & työryhmä

Vahva teos naiseuden aggressiosta ja sen erilaisista kehollistumisista



klo 17.30-18.20 Virtatalo, Solare ravintola

Syöpäsi minussa - Ismo Dance Company

Upea, toivoa tuova teos syöpään sairastuneen puolison näkökulmasta