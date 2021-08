Vaccinationsstället vid Energia Areena flyttar till Myrbackahallen fr.o.m. den 1 september

Från och med onsdag 1.9.2021 flyttas vaccineringarna i Myrbacka från Energia Areena till Myrbackahallen (Skrapbergsvägen 10). Vaccineringarna fortgår precis som vanligt trots att vaccinationsstället flyttar till en ny adress.

Från början av september finns det fyra vaccinationsställen i Vanda: Myrbackahallen (Skrapbergsvägen 10), Varia i Sandkulla (Tennisvägen 1), Allaktivitetshuset Lumo i Korso (ingång i hörnet av Havsörnsgränden och Gråsiskvägen, mittemot huvudentrén, vaccinationsstället verkar t.o.m. 13.9) och Köpcentret Dixi (Banvägen 11).

Vi ber dig i första hand boka tid för vaccinering via webben på koronarokotusaika.fi. Om det inte är möjligt att boka tid via webben kan bokningen göras per telefon som återuppringning på numret 09 5844 3030 (mån.–fre. kl. 8–16). Vi rekommenderar att du bokar tid till den första vaccinationen och den andra vaccinationen, dvs. boostervaccinationen, samtidigt. Boostervaccinet kan tas 8–12 veckor efter den första dosen. Vid behov kan du ändra den bokade tiden på koronarokotusaika.fi eller via återuppringningstjänsten.

Walk in-vaccinationsställen

I Vanda kan den första coronavaccindosen ges på ett walk in-vaccinationsställe som fungerar utan tidsbokning. Var beredd på att köa då du kommer till vaccineringen. Det finns begränsat med tider per dag.

Walk in-vaccinationsställen:

T.o.m. 31.8 Energia Areena i Myrbacka (Råtorpsvägen 23) mån.–fre. kl. 8.30–15

Fr.o.m. 1.9 Myrbackahallen (Skrapbergsvägen 10) mån.–fre. kl. 8.30–15

Varia i Sandkulla (Tennisvägen 1) mån.–fre. kl. 8.30–15

Köpcentret Dixi (Banvägen 11) mån.–fre. kl. 9–17

Närmare information om coronavaccinationerna i Vanda hittar du på vantaa.fi/koronarokotukset