Osallistuvan budjetoinnin suunnitelmat kommentoitavana 7.9. saakka

Havukoskella, Länsimäessä ja Mikkolassa on käynnissä osallistuva budjetointi, jossa alueen asukkaat pääsevät päättämään, miten heidän kaupunginosiaan kehitetään. Jokaisen kaupunginosan kehittämiseen on varattu 50 000 euroa.



Huhti-toukokuussa asukkaat jättivät yhteensä lähes 300 ideaa, joita on elokuussa jatkokehitetty työpajoissa yhdessä asukkaiden kanssa. Ideoita yhdisteltiin, tarkennettiin ja muotoiltiin äänestykseen eteviksi suunnitelmiksi. Ennen varsinaista äänestystä näihin suunnitelmiin on mahdollista vaikuttaa kommentoimalla niitä 1.-7.9. välisenä aikana.



Kommentointi tapahtuu osallistu.vantaa.fi-sivustolla, jossa kommentin voi jättää kunkin suunnitelmasivun alalaitaan. Kommentit huomioidaan, kun suunnitelmat hiotaan lopulliseen, äänestettävään muotoon.



- Esimerkiksi Havukoskelle toivottiin penkkejä useissa eri ideoissa. Nyt näistä penkki-ideoista on koottu yksi suunnitelma, joka etenee äänestettäväksi Havukoskella, kuvailee ideoiden työstämistä osallisuuskoordinaattori Laura Lettenmeier.



Omia suunnitelmasuosikkejaan pääsee äänestämään myöhemmin syksyllä 22.9.–17.10. Myös äänestys tapahtuu sähköisesti osallistu.vantaa.fi -alustalla sekä paperilla alueellisilla äänestyspisteillä. Äänestää saavat kaikenikäiset Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan asukkaat.



Meidän Havukoski, Meidän Länsimäki ja Meidän Mikkola -nimisissä osallistuvan budjetoinnin hankkeissa teemana on lähiympäristön kehittäminen.