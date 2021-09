Vantaan uusi kaupunginhallitus aloittaa - käsittelyssä muun muassa koronaepidemian toipumissuunnitelma

Vantaan uusi kaupunginhallitus aloittaa työnsä ensimmäisessä kokouksessaan 6. syyskuuta. Uusi kaupunginvaltuusto valitsi elokuussa kaupunginhallituksen 15 jäsentä (kok 4, sd 4, ps 3, vihr 2, kesk 1, vas 1).

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Sari Multala (kok), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Säde Tahvanainen (sd) ja toisena varapuheenjohtajana Mika Niikko (ps). Kaupunginhallituksen muut jäsenet ovat Maarit Raja-Aho (kok), Mika Kasonen (kok), Sakari Rokkanen (kok), Ulla Kaukola (sd), Faysal Abdi (sd), Visa Tammi (sd), Kai-Ari Lundell (ps), Tuukka Saimen (ps), Vaula Norrena (vihr), Hanna Valtanen (vihr), Pirjo Luokkala (kesk) ja Ville Karinen (vas).

Ensimmäisessä kokouksessaan hallituksen esityslistalla on edustajien nimeämisiä muun muassa neuvostoihin, neuvottelukuntiin ja toimikuntiin sekä kaupunkiympäristön toimialan uuden apulaiskaupunginjohtajan valintaa varten perustettavaan toimikuntaan.

Kaupunginhallitus käsittelee myös Vantaan kaupungin suunnitelmaa, jolla pyritään palautumaan koronaepidemiasta. Koronaepidemia on poikkeuksellinen kriisi, joka on vaikuttanut käytännössä jokaiseen kaupunkilaiseen, yritykseen, yhteisöön ja koko kaupunkiorganisaatioon. Kaupunki on nostanut toipumissuunnitelmaan kahdeksan keskeistä tavoitetta niiltä osa-alueilta, joihin epidemian ja rajoitustoimien on havaittu vaikuttaneen eniten ja joilla on sitä myötä suurimmat tarpeet lisäpanostukseen. Toipumissuunnitelman lisätarvearvio vuosien 2021-2023 määrärahoihin on noin 18 miljoonaa euroa. (Esityslistan kohta 16.)

