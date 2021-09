Infrasuunnistus innostaa seikkailemaan pyöräillen pääkaupunkiseudulla

Infrasuunnistus on kaupunkiseikkailuun inspiroiva tapahtuma, joka tutustuttaa osallistujat pääkaupunkiseudun uusiin pyöräliikennettä ja joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhdistämistä edistäviin ratkaisuihin. Osallistua voi oman aikataulun mukaan omalla pyörällä tai vaikka kaupunkipyörällä. Infrasuunnistus koostuu 24 rastista, jotka on esitelty hepo.fi/infrasuunnistus -sivulla.

Infrasuunnistuksen kautta opit, missä pääkaupunkiseudulla on baanoja eli pyöräilyn laatuväyliä, missä on pääkaupunkiseudun ensimmäinen pyöräkatu ja missä ensimmäinen kylätie. Saat myös nähdä, millainen on laadukas työmaan aikainen pyöräväylä. Esittelyssä ovat myös uusimmat jalankulun ja pyöräliikenteen sillat ja pyöräilyn reittiopasteet. Löydät myös parhaat pyöräpysäköintilaitokset, uudelle paikalle siirtyneen pyöräkeskuksen ja tutustut uudistuneeseen reittioppaaseen.

Koko 120 km pitkä rastirata kannattaa jakaa kahdeksi koko päivän retkeksi tai palastella esimerkiksi kaupunkikohtaisiksi osiksi. Voit tutustua kokonaisuuteen vaikka vain muutama rasti kerrallaan.

Voit osallistua myös Yleisön suosikit – äänestykseen. Kerro lomakkeella kolme suosikki-infrakohdettasi ja kannustat kaupunkeja ja HSL:ää uusiin parannuksiin. Yleisön suosikit julkaistaan hepo.fi -sivulla syyskuussa.

Pyöräilevä infrasuunnistus on osa pääkaupunkiseudun pyöräilyviikkoa, jota koordinoi Helsingin seudun pyöräilijät (Hepo) ry. Viikon tapahtumat järjestetään yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupunkien ja HSL:n sekä muiden pyöräalan toimijoiden kanssa.

Lue lisää infrasuunnistuksesta ja tutustu kohteisiin Hepon sivuilla.

Kuva: Hepo